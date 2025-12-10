EUA apreendem petroleiro na costa da Venezuela em meio à pressão sobre Maduro

Os Estados Unidos capturaram um navio petroleiro na costa da Venezuela nesta quarta-feira, confirmou o presidente Donald Trump, em meio à pressão sobre o governo de Nicolás Maduro. A embarcação está na lista de sanções do governo americano, mas não foi revelado quem a operava.

"Como vocês provavelmente sabem, acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela', disse Trump a jornalistas no Salão Oval.

O presidente não deu detalhes sobre a abordagem, a rota ou o nome do navio. Em publicação na rede social X, Pam Bondi, secretária de Justiça, afirmou que a operação foi conduzida pelo FBI, pelo Departamento de Segurança Interna e pela Guarda Costeira dos EUA, com apoio do Departamento de Guerra, para “executar um mandado de apreensão de um navio-tanque de petróleo bruto usado para transportar petróleo sancionado da Venezuela e do Irã”.

Segundo Bondi, o petroleiro está sob sanções há vários anos por envolvimento em uma rede ilegal de transporte de petróleo que apoia organizações terroristas estrangeiras. Ela destacou que a apreensão foi “realizada de forma segura e protegida” e que a investigação continua.

De acordo com a agência Reuters, a embarcação seria o petroleiro Skipper, incluído na lista de sanções por transportar petróleo iraniano quando operava sob o nome Adisa. O navio estava carregando petróleo venezuelano, segundo autoridades americanas, mas não estava a serviço do governo de Caracas. A identidade do proprietário não foi divulgada.

Tensão militar

A captura ocorre durante a maior operação militar dos EUA no Caribe em décadas - oficialmente para combater cartéis de tráfico e impedir o envio de drogas ao mercado americano. O regime de Maduro, porém, acusa Washington de planejar sua remoção do poder. O líder venezuelano, acusado de chefiar o chamado Cartel de los Soles, tem uma recompensa de US$ 50 milhões por sua captura. Trump declarou recentemente que “seus dias estão contados”.

Em discurso em Caracas, Maduro não mencionou a apreensão, mas pediu “o fim do intervencionismo ilegal e brutal do governo dos Estados Unidos na Venezuela e na América Latina”, criticando políticas de mudança de regime e invasões militares.

Hoje, cerca de 15 mil militares americanos estão na região, acompanhados por navios de guerra, aeronaves e o porta-aviões Gerald Ford, o maior do mundo. Desde setembro, 22 embarcações ligadas ao tráfico foram destruídas, deixando mais de 80 mortos. Trump também sugeriu que poderia iniciar uma operação terrestre na Venezuela, o que gerou alertas no Congresso americano, onde parlamentares de ambos os partidos se opõem a uma nova guerra na América Latina.

Na semana passada, a Casa Branca divulgou sua nova estratégia de segurança nacional, com forte ênfase na região e referências à Doutrina Monroe, que historicamente justificou ações militares em países latino-americanos.

Petróleo da Venezuela

A Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, mas produz menos de 1 milhão de barris por dia. Especialistas afirmam que o potencial pode chegar a 5 milhões de barris diários em dez anos, com investimentos de até US$ 100 bilhões. A China é o principal comprador, e parte do transporte ocorre por “navios fantasma”, usados para driblar sanções.

A Chevron, única empresa americana com licença especial para operar no país, negocia a ampliação do prazo dessa autorização.

A apreensão deve intensificar o discurso de Maduro contra Washington, reforçando sua alegação de que Trump busca controlar as reservas venezuelanas. Em outubro, o New York Times revelou que representantes do governo venezuelano ofereceram acesso preferencial a petróleo e minerais, incluindo ouro, em troca do fim da pressão econômica e militar — proposta rejeitada pela Casa Branca.