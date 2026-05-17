Agentes de proteção da família real britânica são investigados por dormirem no trabalho

Agentes responsáveis pela proteção da família real britânica no Castelo de Windsor, próximo de Londres, estão sendo investigados por supostamente terem dormido durante o horário de trabalho. A informação chegou à imprensa neste domingo, 17.

Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, a Diretoria de Normas Profissionais (DPS, na sigla em inglês) iniciou imediatamente as investigações sobre a conduta dos agentes que trabalham no castelo. Cerca de 30 funcionários estão sendo investigados.

"A conduta denunciada não cumpre os altos padrões exigidos aos agentes, especialmente em funções de proteção de linha de frente", afirmou um porta-voz da polícia.

O porta-voz também revelou que os investigados deixaram seus postos sem vigilância.

O DPS deve chegar a uma decisão sobre possíveis medidas contra os agentes antes do final da próxima semana.

O rei britânico Charles III, assim como fazia sua mãe, a falecida Elizabeth II, costuma passar os finais de semana no Castelo de Windsor. O endereço também é utilizado para jantares de Estado.

Com agência EFE