Trump diz que México vai parar de enviar petróleo a Cuba

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 2, que o México vai deixar de fornecer petróleo a Cuba, em meio à escalada de pressão americana sobre países que mantêm abastecimento energético à ilha caribenha.

“O México vai deixar de enviar petróleo a eles”, disse Trump durante um encontro com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca. O presidente classificou Cuba como “uma nação falida” e não detalhou os motivos que o levaram a afirmar que o fornecimento mexicano será interrompido.

Segundo a agência Reuters, o México é atualmente o maior fornecedor individual de petróleo a Cuba, país que enfrenta recorrentes crises energéticas e apagões em larga escala. A ilha depende fortemente da importação de combustíveis refinados para geração de eletricidade, abastecimento de gasolina e combustível de aviação.

Autoridades mexicanas não comentaram imediatamente a declaração de Trump. De acordo com a Reuters, o governo do México vinha avaliando a continuidade do envio de petróleo a Cuba diante do risco de retaliações dos Estados Unidos.

No domingo, a administração da presidente mexicana Claudia Sheinbaum afirmou que buscaria enviar petróleo a Cuba por razões humanitárias, “sem buscar confronto”, mas indicou que, na semana seguinte, a ajuda poderia incluir outros produtos.

Trump tem classificado Cuba como uma “ameaça incomum e extraordinária” à segurança nacional dos Estados Unidos e ameaçou impor tarifas a exportações destinadas ao mercado americano de qualquer país que forneça petróleo à ilha. A pressão ocorre em um contexto de tensões recentes entre Washington e Havana, intensificadas após a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro, aliado histórico do governo cubano.

*Com informações da AFP