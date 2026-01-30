Mundo

Trump diz que Cuba 'não poderá sobreviver' após tarifas ligadas ao petróleo

Casa Branca vê possibilidade de mudança de regime em meio à crise

Cuba: Donald Trump anuncia tarifas ligadas ao fornecimento de petróleo e afirma que o país enfrenta risco de colapso. (AWelshLad/Getty Images)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 06h32.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que “Cuba não poderá sobreviver”, ao comentar a decisão de impor tarifas a países que vendam petróleo à ilha.

As declarações foram feitas a jornalistas durante a apresentação de um documentário da primeira-dama americana, Melania Trump.

“Parece que não poderá sobreviver. Cuba não poderá sobreviver”, disse o presidente ao ser questionado sobre os impactos da medida. Indagado se estaria tentando “sufocar” o país caribenho, Trump afirmou que o termo é “muito duro”, mas classificou Cuba como “uma nação falida”.

“É preciso se sentir mal por Cuba, porque trataram as pessoas muito mal. Temos muitos cubano-americanos que foram tratados muito mal e gostariam de voltar”, declarou.

As falas ocorreram horas após Trump assinar uma ordem executiva que autoriza a imposição de tarifas a países que forneçam petróleo a Cuba, em um movimento para aprofundar a crise energética e econômica enfrentada pela ilha. O cenário já havia se agravado com a interrupção do envio de petróleo bruto da Venezuela, após a derrubada de Nicolás Maduro.

Ordem executiva e emergência nacional

Na ordem executiva, Trump afirmou que a situação envolvendo Cuba representa uma ameaça direta aos interesses americanos. “Considero que a situação em relação a Cuba constitui uma ameaça incomum e extraordinária para a segurança nacional e a política externa dos EUA, e pela presente declaro uma emergência nacional com respeito a essa ameaça”, escreveu.

Segundo a Casa Branca, o fim do fornecimento de petróleo venezuelano à ilha, somado às novas tarifas anunciadas, pode acelerar uma mudança de regime em Cuba. O governo americano avalia que o país enfrenta uma grave crise econômica e social, agravada pela escassez de energia e combustíveis.

*Com informações da EFE 

