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Irã afirma ter abatido drone de Israel em meio a cessar-fogo

Guarda Revolucionária diz que aeronave foi abatida na província de Fars

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11h57.

As forças armadas do Irã afirmaram nesta quarta-feira, 8, que derrubaram um drone Hermes 900, de fabricação israelense, que sobrevoava a cidade de Lar, no sul do país.

Segundo comunicado da Guarda Revolucionária, divulgado pela emissora estatal IRIB, o equipamento foi interceptado por sistemas de defesa aérea na província de Fars.

“O drone Hermes 900 foi destruído por disparos do sistema moderno de defesa aeroespacial”, informou o órgão.

No comunicado, os militares afirmaram que qualquer aeronave dos Estados Unidos ou de Israel que entre no espaço aéreo iraniano será considerada uma violação do cessar-fogo.

Segundo a Guarda Revolucionária, mesmo voos sem operação militar serão tratados como infração e podem gerar resposta imediata.

Irã acusa violação de cessar-fogo

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, acusou Israel de violar o cessar-fogo em conversa telefônica com o chefe das Forças Armadas do Paquistão, Asim Munir.

Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Araghchi afirmou que houve violações da trégua tanto no território iraniano quanto no Líbano.

O Paquistão atuou como mediador do cessar-fogo considerado frágil entre Irã e Estados Unidos.

*Com AFP 

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