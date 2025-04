Trump diz que fará 'a maior redução de impostos' sem cortar programas sociais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que realizará “a maior redução de impostos da história” do país sem cortar as verbas destinadas à Seguridade Social ou a programas de saúde como Medicare e Medicaid.

“Vamos aprovar as maiores reduções de impostos da história dos EUA. E não vamos cortar os benefícios da Seguridade Social, do Medicare e do Medicaid”, declarou.

Trump fez o anúncio no Roseiral da Casa Branca, em um grande evento intitulado “Make America Wealthy Again” ("Tornar os EUA Ricos Novamente").

O presidente americano afirmou que gostaria de chamar o projeto de lei que inclui esses cortes de impostos, a ser aprovado pelo Congresso, agora de maioria do Partido Republicano, de “grande e belo projeto de lei”.

“Ele terá tudo. As grandes reduções de impostos e todos os incentivos que existem. Será fantástico”, acrescentou.

Trump também assegurou que não realizará cortes de verbas, como afirmam os membros do Partido Democrata.

“Não cortaremos benefícios e os democratas o fariam porque, se eles estivessem no poder, toda a democracia entraria em colapso. Este país estaria caminhando para o colapso”, afirmou.