Tarifas de Trump: Veja os 10 países e regiões que terão as maiores taxas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 2, tarifas recíprocas para produtos de 160 países. O americano exibiu uma tabela e falou que a medida busca corrigir injustiças com a indústria do país.

Segundo a Casa Branca, a tarifa mínima de 10% entra em vigor no dia 5 de abril para todos os países. Países com tarifas acima do mínimo terão o adicional cobrado a partir do dia 9 de abril.

O Brasil terá uma tarifa de 10% sobre seus produtos. Aparentemente, ficou no piso das tarifas, na mesma situação que o Reino Unido e Singapura, Colômbia, Chile e Austrália. A China, por exemplo, terá tarifa de 34%.

Tarifas mais pesadas para alguns

Na outra ponta, países como Vietnã tiveram tarifas pesadas. No caso específico da nação asiática, 46%. Vale lembrar que empresas como a Apple fabricam produtos como alguns modelos de iPad e Macbooks no Vietnã. Com a sobretaxa anunciada, as ações da empresa de tecnologia caíam mais de 7% às 20h43, horário de Brasília.

Mas ninguém superou Saint-Pierre e Miquelon, território francês de 242 km² e 6 mil habitantes localizado perto da província canadense de Terra Nova e Labrador, e Lesoto, um reino incrustado dentro do território da África do Sul. Os dois foram taxados em 50% pelo governo Trump. Veja a lista dos países que tiveram as tarifas mais altas:

Lesoto e Saint-Pierre e Miquelon: 50%

Camboja: 49%

Laos: 48%

Madagascar: 47%

Vietnã: 46%

Sri Lanka e Mianmar: 44%

Ilhas Falklands e Síria: 41%

Ilhas Maurício: 40%

Tarifas terão isenções

As novas tarifas não serão aplicadas ao aço, alumínio, carros e autopeças, que já foram alvo de outras taxas recentes. Assim, estes itens seguirão sendo taxados em 25%.

Além delas, ficarão isentos outros produtos, como: