Trump convoca líderes globais para integrar ‘Conselho da Paz’ sobre Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ampliou a formação do “Conselho da Paz” para o pós-guerra em Gaza com novos convites a governantes de diversos países. Neste sábado (17), foram chamados a integrar o órgão os líderes do Egito, Turquia, Argentina, Canadá e Paraguai.

Os anúncios ocorreram após a indicação, pelo próprio Trump, de membros-chave como o secretário de Estado americano, Marco Rubio; o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair; e os negociadores Jared Kushner e Steve Witkoff.

Trump assumirá a presidência do conselho, que faz parte de sua proposta para a reconstrução econômica de Gaza, devastada após mais de dois anos de intensos bombardeios israelenses.

Reconstrução de Gaza

A movimentação acontece logo após a primeira reunião no Cairo de um comitê palestino de tecnocratas, destinado a administrar Gaza, com participação de Kushner.

No Canadá, um alto assessor do primeiro-ministro Mark Carney sinalizou a intenção de aceitar o convite. Já na Turquia, um porta-voz do presidente Recep Tayyip Erdogan confirmou o pedido para que o país se tornasse “membro fundador” do grupo.

O Egito afirmou, por meio de seu chanceler Badr Abdelatty, que “estuda” o convite para que o presidente Abdel Fattah al-Sisi participe da iniciativa.

O presidente argentino, Javier Milei, compartilhou a carta de convite nas redes sociais e declarou que será “uma honra” atuar como membro fundador. De Assunção, o mandatário paraguaio Santiago Peña também confirmou o convite e afirmou assumir “a responsabilidade com honra”.

Em comunicado, Tony Blair agradeceu a Trump pela designação, destacando a “honra” de integrar a Junta Executiva do conselho. A escolha de Blair, no entanto, é vista com ressalvas por seu papel histórico na invasão do Iraque em 2003.

Paz em Gaza

A Casa Branca informou que o conselho tratará de temas como “fortalecimento da governança, relações regionais, reconstrução, atração de investimentos e mobilização de capital em larga escala”.

Outros nomes confirmados incluem o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga; o bilionário americano Marc Rowan; e Robert Gabriel, assistente de Trump no Conselho de Segurança Nacional.

Paralelamente, Trump criou um segundo grupo, o “comitê executivo para Gaza”, com função consultiva, e nomeou o major-general Jasper Jeffers para comandar uma Força Internacional de Estabilização no território, responsável pela segurança e pela formação de uma nova polícia local.