Trump considera Índia e Rússia 'perdidas' após aproximação com a 'sombria' China

Declaração do presidente americano foi divulgada na plataforma Truth Social, nesta sexta-feira, após visitas de Putin e Modi a Pequim para assistir a um desfile militar do governo chinês

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14h34.

Última atualização em 5 de setembro de 2025 às 15h09.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou nesta sexta-feira, 5, Índia e Rússia “perdidas”, ao assegurar que preferiram se aproximar da "sombria" China e lhes desejou um "próspero futuro juntos".

“Parece que perdemos Índia e Rússia para a China mais profunda e obscura. Que tenham um longo e próspero futuro juntos!”, escreveu Trump na rede social Truth Social.

A mensagem é acompanhada por uma foto do presidente russo, Vladimir Putin, do chinês, Xi Jinping, e do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no contexto das visitas de Putin e Modi a Pequim para assistir a um desfile militar em comemoração ao 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

No grande desfile militar, no qual a China apresentou novos mísseis e drones avançados, também esteve presente o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Após as primeiras imagens do encontro, Trump acusou Xi de “conspirar contra os EUA” junto com Putin e Kim.

O mandatário americano sugeriu depois que esses líderes “esperavam” que ele “estivesse observando” o desfile militar.

“Achei uma cerimônia linda”, acrescentou Trump, além de afirmar na última quarta que sua relação com os líderes de China, Rússia e Coreia do Norte era “muito boa”.

“Descobriremos o quão boa é em uma ou duas semanas”, acrescentou.

O governo americano mantém atualmente uma relação mais tensa com a Índia depois de aumentar as tarifas sobre produtos indianos em até 50% como retaliação pela compra de petróleo russo.

A decisão duplicou a tarifa “recíproca” de 25% que Washington impôs a Nova Delhi desde o início de agosto.

O caso esfriou a relação entre os dois. O jornal The New York Times afirmou há alguns dias que Modi evitou até quatro vezes atender a ligação de Trump.

Acompanhe tudo sobre:ÍndiaDonald TrumpEstados Unidos (EUA)China
