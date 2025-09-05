Mundo

Trump confirma intenção de falar com Putin após encontros com Zelensky e líderes europeus

Líderes de 26 países se comprometeram a apoiar militarmente a Ucrânia em caso de cessar-fogo com a Rússia

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 07h44.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que falará em breve com o presidente russo, Vladimir Putin, após ter mantido uma conversa na segurança com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, e com líderes europeus.

A ligação entre Trump e os líderes europeus aconteceu após uma reunião de cúpula em Paris que pretendia consolidar planos para apresentar garantias de segurança à Ucrânia no momento de um cessar-fogo.

"Sim, farei isso", disse Trump a uma jornalista que lhe perguntou se falaria em breve com o líder do Kremlin, durante um jantar com destacados executivos do setor de tecnologia nos Estados Unidos.

Kremlin responde a possibilidade de conversas com Trump

O porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, disse nesta sexta-feira que as conversas com Trump "podem ser organizadas muito rapidamente, se necessário", mas rejeitou categoricamente a ideia de garantias de segurança ocidentais para Kiev.

"Os contingentes militares estrangeiros, especialmente europeus e norte-americanos, podem fornecer e garantir a segurança à Ucrânia? Definitivamente não, não podem", disse Peskov à agência estatal de notícias RIA Novosti.

"Esta não pode ser uma garantia de segurança para a Ucrânia que seja adequada para o nosso país", acrescentou.

Compromisso dos países europeus de apoiar a Ucrânia militarmente

Líderes de 26 países, principalmente europeus, se comprometeram na quinta-feira a apoiar militarmente a Ucrânia em caso de cessar-fogo com a Rússia, com o objetivo de dissuar Moscou de atacar novamente o país vizinho.

Contudo, há uma preocupação crescente de que Putin não tenha interesse em terminar o conflito. O alerta aumentou após uma visita a Pequim esta semana, durante a qual ele prometeu que a Rússia continuaria lutando na Ucrânia se não conseguir alcançar um acordo de paz.

