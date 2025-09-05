Flórida inaugura novo centro de detenção para imigrantes ilegais

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou nesta sexta-feira, 5, a inauguração do novo centro de detenção para imigrantes ilegais, o Deportation Depot no norte do estado, com capacidade para até 2 mil internos, que se soma ao Alligator Alcatraz.

“Não estamos fazendo apenas o Alligator Alcatraz. Abrimos agora o Deportation Depot no nordeste da Flórida e estamos trabalhando para abrir o Panhandle Pokey no noroeste da Flórida”, disse o governador em entrevista à rede de televisão Fox News.

O novo centro, que fica em uma antiga prisão no condado de Baker, a oeste de Jacksonville, tem capacidade para até 2 mil pessoas e está “recebendo” imigrantes a partir de hoje, informou o escritório do governador ao site local Florida Phoenix.

O governador havia anunciado em meados de agosto a abertura do Deportation Depot e, inclusive, o Partido Republicano da Flórida vendeu mercadorias semelhantes ao logotipo da rede de produtos para o lar Home Depot, empresa que reclamou e pediu para retirá-las por não estar associada ao novo local.

O anúncio da abertura do Deportation Depot foi feito após a decisão da Corte de Apelações do 11º Circuito de suspender, ontem, a decisão de uma juíza que ordenava o desmantelamento de Alligator Alcatraz até outubro, uma vitória para o governo da Flórida e de Donald Trump.

Flórida e Alligator Alcatraz, desde sua inauguração em 3 de julho, têm sido símbolos da política migratória de Trump, cujo governo duplicou aproximadamente o número de pessoas sob custódia do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário (ICE) depois de assumir o cargo em janeiro, com 61.226 detidos em agosto.