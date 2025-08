Trump aumenta tarifa do Canadá para 35% e divulga lista de taxas para dezenas de países

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 31 de julho, uma ordem executiva elevando as tarifas sobre os produtos canadenses de 25% para 35%.

A medida foi anunciada pela Casa Branca, que informou que a nova alíquota entra em vigor a partir de sexta-feira, 1º de agosto.

"Em resposta à contínua inércia e retaliação do Canadá, o presidente Trump considerou aumentar a tarifa do Canadá de 25% para 35%, para lidar de forma eficaz com a emergência existente", declarou a Casa Branca em comunicado oficial.

O aumento das tarifas para o Canadá surge como resultado de sua inação na "crise das drogas ilícitas" e de sua "retaliação contra os Estados Unidos" por suas ações para lidar com a ameaça, afirmou a Casa Branca.

O país "falhou em cooperar para conter a onda contínua de fentanil e outras drogas ilícitas" e Trump aumentou a tarifa do país para "lidar efetivamente com a emergência existente", acrescentou.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou em julho que o país havia feito "progresso vital para deter o flagelo do fentanil na América do Norte".

A declaração da Casa Branca também informou que os produtos abrangidos pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) estão isentos da alíquota de 35%.

Tarifas globais

Donald Trump também anunciou uma medida nesta quinta-feira estabelecendo tarifas que variam de 10% a 41% sobre produtos de vários países. As novas taxas entrarão em vigor dentro de sete dias.

Dentre as tarifas, destacam-se 41% para a Síria, 39% para a Suíça, 30% para a África do Sul e 15% para a Venezuela. O Lesoto, que anteriormente estava sob a ameaça de uma taxa de 50%, também terá uma tarifa de 15%.

No decreto, o Brasil figura com uma tarifa de 10%. No entanto, na quarta-feira, 30, Trump assinou uma medida adicional que impõe uma tarifa extra de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total da sobretaxa para 50%.

Veja a seguir a lista da Casa Branca de tarifas recíprocas por país: