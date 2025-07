Trump definirá novas tarifas até a meia-noite, diz Casa Branca

A Casa Branca informou que o presidente Donald Trump assinará uma ordem executiva ainda hoje impondo novas tarifas a parceiros comerciais, que entrarão em vigor na sexta-feira, 1º de agosto.

A assinatura acontecerá “em algum momento desta tarde ou mais tarde esta noite”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos repórteres durante uma coletiva de imprensa, reforçando que “em 1º de agosto, as tarifas recíprocas entrarão em vigor.”

Ainda não está claro quantas ordens Trump precisará assinar para implementar as novas políticas.

Diretivas oficiais são necessárias para que os EUA possam recolher receita com as novas tarifas específicas por país, anunciadas por Trump no último mês por meio de cartas e postagens nas redes sociais.

Trump fechou acordos com grandes parceiros comerciais, como a União Europeia, o Reino Unido, o Japão e a Coreia do Sul, e definiu unilateralmente as tarifas para outros países, incluindo a Índia e o Brasil. O presidente inicialmente anunciou tarifas para quase todos os países em abril, mas as suspendeu duas vezes para dar mais tempo às negociações.

Os planos sobre como os EUA irão lidar com os muitos países que não chegaram a um acordo tarifário com Trump ainda estão em aberto. O presidente disse anteriormente que cerca de 150 países receberiam uma carta impondo tarifas gerais de cerca de 10% a 15%, mas Leavitt evitou confirmar se esse ainda é o plano.

“Os demais países que não têm um acordo ou que já receberam uma carta, receberão notícias deste governo até o prazo final desta noite, à meia-noite”, disse a porta-voz.

Ao deixar para colocar as tarifas no papel no último minuto, o governo causou confusão entre importadores e áreas administrativas do setor logístico, que ainda não têm detalhes-chave sobre como as tarifas serão implementadas.

Mas a Casa Branca tem prolongado as negociações com vários parceiros na tentativa de aumentar sua influência e conseguir os melhores termos possíveis.

Leavitt também disse que mais acordos podem ser fechados antes de sexta-feira. Os EUA chegaram a um acordo com o Camboja e a Tailândia, informou o Secretário de Comércio Howard Lutnick na quarta-feira, embora Trump e os países ainda não tenham anunciado oficialmente os pactos.

“Se mais acordos forem fechados entre agora e a meia-noite, eu jamais descartaria o presidente. Vocês já o viram fazer isso antes”, ela disse.

Mais cedo, nesta quinta-feira, o presidente prorrogou as tarifas atuais para o México por mais 90 dias, para permitir mais tempo para as negociações comerciais — mesmo depois de ter dito no dia anterior que o prazo de 1º de agosto “NÃO SERIA PRORROGADO”. As tarifas sobre exportações mexicanas estavam previstas para subir de 25% para 30% a partir de sexta-feira.