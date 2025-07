Corte federal de apelações inicia sessões para analisar tarifas do governo Trump

A Corte Federal de Apelações do Circuito Federal iniciou nesta quinta-feira as sessões para analisar a legalidade de muitas das tarifas impostas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde seu retorno ao poder este ano.

Os 11 magistrados da corte ouviram por uma hora e meia as posições que defendem, respectivamente, o Executivo de Trump e duas pequenas empresas que argumentam ser ilegal a ação do republicano: invocar a Lei de Poderes Econômicos em Emergências Internacionais para implementar as chamadas "tarifas recíprocas" anunciadas em 2 de abril e também outras aplicadas à China, ao México e ao Canadá.

Durante a sessão, a defesa dos demandantes insistiu que a referida lei não concede a um presidente a autoridade para fixar tarifas e argumentou que Trump usurpou poderes do Congresso para estabelecer impostos alfandegários.

Em maio, o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos recebeu a demanda das duas empresas, anulou as "tarifas recíprocas" e as que aplicou a China, Canadá e México por - segundo Washington - seus esforços insuficientes para combater a imigração ilegal e o tráfico de fentanil.

No entanto, um dia depois, o Tribunal de Apelações do Circuito Federal suspendeu a decisão, mantendo as tarifas de Trump em vigor de forma provisória enquanto o recurso legal apresentado pelo governo americano é resolvido.

Não se espera que a corte emita sua decisão sobre o assunto nesta semana.

"A todos os meus excelentes advogados que lutaram com tanto afinco para salvar o nosso país, desejo muita sorte no importante caso dos Estados Unidos hoje. Se o nosso país não tivesse conseguido se proteger usando tarifas contra outras tarifas, estaríamos 'mortos', sem qualquer possibilidade de sobrevivência ou sucesso", escreveu o próprio Trump hoje antes do início das audiências em sua rede social própria, a Truth Social.

"Nesta manhã, os advogados do Departamento de Justiça irão aos tribunais para defender as tarifas do presidente Trump, que estão transformando a economia global, protegendo nossa segurança nacional e abordando as consequências de nosso crescente déficit comercial", destacou no X, por sua vez, a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi.

"Continuaremos a defender a autoridade executiva do presidente Trump nos tribunais de todo o país", ressaltou a mensagem de Bondi.