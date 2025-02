Trump assina ordem executiva que cria fundo soberano dos EUA

Bessent, que estava ao lado de Trump no Salão Oval durante o anúncio, disse que o fundo seria criado nos próximos 12 meses, classificando a iniciativa como "um assunto de grande importância estratégica".

Lutnick também disse que o governo dos EUA poderia alavancar seu tamanho devido a negócios que faz com empresas, como as farmacêuticas.

De acordo com a Bloomberg, Lutnick sugeriu que o fundo poderia ser usado para facilitar a venda do TikTok, que atualmente opera nos EUA em razão de uma prorrogação do prazo para a venda forçada no país. Essa lei foi assinada por Trump .

"Se vamos comprar dois bilhões de vacinas contra a Covid, talvez devêssemos ter algumas opções de compra e participação acionária nessas empresas", falou.

Quem quer comprar o TikTok?

Um grupo de investidores liderado pelo fundador do site Employer.com, Jesse Tinsley, apresentou uma proposta de compra à vista da rede social.

Em sua conta no X (antigo Twitter), Tinsley disse que esteve em Washington e discutiu com o presidente a aquisição do TikTok. “Nosso objetivo é garantir que o TikTok permaneça acessível, próspero e alinhado com os valores que tornam os Estados Unidos grandiosos", escreveu o empreendedor.

O bilionário Frank McCourt, ex-proprietário do Los Angeles Dodgers, e Kevin O’Leary, investidor do programa de televisão Shark Tank, também fizeram uma oferta formal no início do ano. Outro nome analisado para a aquisição do aplicativo é o bilionário Elon Musk, dono do X.