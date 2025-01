Perplexity faz nova proposta pelo TikTok e governo dos EUA pode ficar com 50% da nova empresa

A venda do TikTok nos Estados Unidos, que está no centro das atenções, ganhou novo capítulo com a apresentação de uma proposta revisada pela Perplexity AI.

A nova proposta permite ao governo americano deter até 50% de uma entidade que uniria a Perplexity às operações do TikTok no país, segundo informações da AP News.

Essa revisão busca atender às exigências regulatórias e oferecer garantias adicionais, incluindo a proteção de dados dos usuários e a exclusão de poderes de voto ou assentos no conselho para o governo dos EUA nessa nova estrutura.

A proposta foi enviada à ByteDance, controladora do TikTok, após uma primeira tentativa que não obteve resposta.

A ideia inicial previa uma fusão entre a Perplexity, sediada em São Francisco, e os negócios americanos do TikTok, com participação de outros investidores e uma oferta pública inicial de pelo menos US$ 300 bilhões.

A revisão foi baseada em feedback recebido da administração Trump e reflete o esforço de alinhar as expectativas das partes envolvidas.

O cenário regulatório: o fantasma da segurança nacional

Desde 2020, quando a administração Trump acusou o TikTok de representar um risco à segurança nacional, a discussão em torno do aplicativo chinês gerido pela ByteDance ganhou contornos políticos e econômicos.

A administração Biden manteve uma postura cautelosa, reavaliando o impacto de aplicativos estrangeiros em setores sensíveis.

De acordo com a AP News, a proposta revisada da Perplexity AI inclui a criação de uma estrutura de governança para isolar os dados dos usuários americanos de possíveis interferências estrangeiras.

No entanto, ainda há resistências entre parlamentares que exigem medidas mais incisivas, como a venda completa das operações americanas do TikTok.

Por que o TikTok é tão estratégico?

Com mais de 150 milhões de usuários ativos nos Estados Unidos, o TikTok se tornou não apenas um fenômeno cultural, mas também uma poderosa plataforma comercial. Empresas de todos os setores utilizam a rede para alcançar consumidores jovens e engajados.

A Perplexity AI, especializada em soluções de inteligência artificial, vê no TikTok uma oportunidade única de integrar ferramentas de IA ao ecossistema de publicidade digital.

Contudo, o TechCrunch aponta que a dependência do TikTok em algoritmos desenvolvidos na China torna a transição de controle operacional um desafio técnico e político. Garantir a transparência desse processo será essencial para que a transação obtenha a aprovação necessária.

Implicações globais e diplomáticas

O caso TikTok transcende as fronteiras comerciais. A relação entre EUA e China, marcada por rivalidades tecnológicas e comerciais, influencia diretamente o destino da negociação.

Para Pequim, o TikTok é um símbolo da competitividade chinesa no setor digital, enquanto para Washington, o aplicativo representa um risco potencial de espionagem.

Se a venda for bloqueada, especialistas apontam que a China poderia adotar medidas retaliatórias, agravando a guerra tecnológica entre as duas potências.

Por outro lado, um acordo bem-sucedido poderia abrir um precedente para futuros negócios envolvendo empresas de países rivais, contribuindo para um modelo mais claro de governança digital internacional.