Trump anuncia construção do escudo antimísseis 'Cúpula Dourada' para os EUA, com custo de US$ 175 bi

O presidente Donald Trump anunciou nesta terça-feira que os Estados Unidos construirão um sistema de defesa antimísseis inspirado no modelo do "Domo de Ferro" israelense, ao qual deu o nome de "Cúpula Dourada". O sistema estará operacional até o final de seu mandato, garantiu o presidente, e custará cerca de US$ 175 bilhões (R$ 990,7 bilhões) quando estiver concluído.

— Durante a campanha, prometi aos americanos que construiria um escudo antimísseis de ponta — declarou Trump no Salão Oval da Casa Branca. — Hoje tenho o prazer de anunciar que selecionamos oficialmente uma arquitetura para esse sistema de última geração.

Ele também informou que o Canadá se juntará à iniciativa.

No final de janeiro, Trump assinou um decreto para desenvolver o projeto que, segundo a Casa Branca, será um escudo antimísseis completo para proteger o território do país.

Rússia e China criticaram o projeto quando Trump o mencionou pela primeira vez. Moscou, por sua vez, considerou o plano "comparável à Guerra nas Estrelas", apoiada por Ronald Reagan durante a Guerra Fria.

A expressão "Cúpula de Ferro" se refere a um dos sistemas de defesa de Israel, projetado para proteger o país contra ataques com mísseis, foguetes e também drones.

Esse sistema já interceptou milhares de foguetes desde que entrou em operação em 2011. Ele tem uma taxa de interceptação de cerca de 90%, segundo a empresa militar israelense Rafael, que ajudou a desenvolvê-lo.

Israel desenvolveu inicialmente a Cúpula de Ferro por conta própria, após a guerra do Líbano em 2006, antes de contar com o apoio dos Estados Unidos, que contribuíram com seus conhecimentos técnicos.