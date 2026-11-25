O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, transformou uma operação para resgatar quatro técnicos de aviação salvadorenhos desaparecidos no Haiti em uma demonstração de força contra as poderosas gangues que controlam partes do país caribenho, diz o think tankCenter for Strategic and International Studies (CSIS).

O que começou após uma emboscada de criminosos, em 18 de outubro, resultou no anúncio do envio de mais de 2 mil militares salvadorenhos, um contingente equivalente ao efetivo atual da Força de Supressão de Gangues (GSF, na sigla em inglês), uma missão internacional respaldada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Um mês depois da chegada das forças, porém, o paradeiro dos quatro técnicos e os objetivos da operação militar ainda não estão claros, diz o CSIS. Embora a iniciativa tenha renovado as expectativas de parte da população haitiana em relação ao combate ao crime organizado, a presença de tropas estrangeiras fora da estrutura de comando da missão internacional também suscita preocupações quanto à coordenação das operações, à proteção de civis e à responsabilização por eventuais abusos.

A crise de segurança no Haiti se agravou ao longo dos últimos anos. As gangues, envolvidas em extorsão, sequestros e tráfico de drogas, mataram milhares de pessoas e forçaram cerca de 1,5 milhão de pessoas a deixar suas casas.

Os grupos criminosos também mantêm relações com setores políticos corruptos, enquanto a economia do país, a mais pobre do Hemisfério Ocidental, permanece em colapso.

Em entrevista ao CSIS, os especialistas Georges A. Fauriol e Mary Speck analisaram os efeitos da entrada de militares salvadorenhos no conflito, os limites do modelo de segurança de Bukele e o papel que os Estados Unidos e seus parceiros internacionais deveriam desempenhar para evitar que o Haiti entre em mais um ciclo de violência e instabilidade.

Bukele no Haiti

Nayib Bukele, presidente de El Salvador (Bloomberg/Getty Images)

A chegada dos salvadorenhos foi recebida com comemorações nas ruas de Porto Príncipe. Moradores exibiram cartazes com a frase "Nós somos Bukele" e celebraram o presidente de El Salvador, que também passou a publicar mensagens em crioulo haitiano nas redes sociais. Em uma delas, ameaçou os líderes das gangues, afirmando que seu governo havia acabado com os grupos criminosos em seu próprio país e poderia fazer o mesmo no Haiti.

Bukele também adotou um discurso de libertação nacional, prometendo ajudar os haitianos a recuperar o país das mãos daqueles que traíram o legado de Jean-Jacques Dessalines, um dos líderes da independência do Haiti, assassinado em 1806. Em outra publicação, compartilhou imagens de helicópteros salvadorenhos disparando contra a residência de um líder de gangue em Croix-des-Bouquets, na região onde os quatro técnicos desapareceram.

O presidente divulgou ainda vídeos de forças especiais participando da retomada do estádio nacional Stade Sylvio Cator, que estava abandonado desde que gangues depredaram o local, em março de 2024. Bukele anunciou que o estádio seria transformado em uma base operacional para viabilizar o avanço das forças sobre territórios controlados pelos criminosos.

A comunicação do presidente, no entanto, não corresponde necessariamente à divisão de responsabilidades nas operações. A retomada do estádio, por exemplo, teria sido conduzida pela polícia haitiana, após meses de operações para expulsar as gangues das áreas próximas. Em Croix-des-Bouquets, uma força-tarefa local, apoiada por empresas militares privadas, também teria realizado operações terrestres com apoio aéreo salvadorenho.

A repercussão entre os haitianos evidencia o enfraquecimento da confiança nas próprias autoridades, segundo o CSIS. Em entrevista ao veículo independente Ayibopost, a ativista pela democracia Monique Clesca afirmou que Bukele havia se dirigido à população haitiana mais vezes nas duas semanas anteriores do que os próprios líderes do país nos dois anos anteriores. Segundo ela, o presidente salvadorenho transmite a impressão de que está agindo e obtendo resultados, mas isso não elimina uma questão fundamental: o Haiti é um país soberano, e não pode ser tratado como território sob influência de um governante estrangeiro.

A presença de Bukele também coloca o primeiro-ministro Alix Didier Fils-Aimé em uma posição delicada. À frente de um governo interino não eleito, sustentado por um acordo frágil entre diferentes forças políticas, ele tenta organizar eleições e recuperar a legitimidade das instituições.

A votação, inicialmente prevista para agosto de 2026, já foi adiada duas vezes em razão da violência e agora está programada para julho de 2027, com a transferência do poder aos novos líderes esperada para fevereiro daquele ano.

Embora Fils-Aimé tenha agradecido a ajuda militar de El Salvador, também ressaltou que as forças internacionais não devem substituir o Estado haitiano, mas apenas apoiá-lo. O governo, porém, ainda não esclareceu a cadeia de comando dos militares salvadorenhos, as regras que orientam suas operações ou por quanto tempo permanecerão no país.

Esforço descentralizado

Haiti: multidão em frente à delegacia de polícia de Petionville. País vive dominado pelo crime organizado, com instituições erodidas e um governo enfraquecido. (Reprodução)

O cenário de segurança haitiano reúne atualmente cinco grupos principais: a Polícia Nacional do Haiti, as Forças Armadas do país, empresas privadas de segurança, a missão internacional GSF e as tropas salvadorenhas. Embora todos afirmem que pretendem coordenar suas atividades, cada estrutura responde a uma cadeia de comando própria.

A Polícia Nacional do Haiti concentra a maior parte da responsabilidade pelo combate às gangues. Em 2025, a corporação tinha aproximadamente 13,5 mil agentes e iniciou, com apoio dos Estados Unidos, um programa para recrutar outros 4 mil policiais. Em setembro de 2026, o governo anunciou que havia alcançado metade da meta, por meio de um treinamento acelerado de três a quatro meses.

A expansão do efetivo, contudo, traz riscos. O treinamento abreviado e a seleção inadequada dos novos agentes podem aumentar a vulnerabilidade da corporação à corrupção, aos abusos e à infiltração de grupos criminosos. Mesmo com o reforço, a polícia não teria pessoal suficiente para proteger todas as comunidades ameaçadas pelas gangues.

Em algumas localidades, moradores dependem de brigadas de autodefesa conhecidas como Bwa Kale, expressão em crioulo haitiano associada à ideia de justiça rápida. Esses grupos se multiplicaram nos últimos anos, com diferentes níveis de apoio policial. Embora possam ajudar a impedir incursões criminosas, também correm o risco de provocar represálias ou de se transformar em organizações violentas que passam a explorar as próprias comunidades.

As Forças Armadas haitianas, reconstruídas após a dissolução no início dos anos 1990, contam com aproximadamente 1,5 mil soldados. Seus integrantes participam de operações conjuntas com a polícia e ajudam a proteger instalações estratégicas, como aeroportos e portos.

Outra estrutura importante é composta por empresas privadas contratadas pelo governo, em acordos cujos custos e condições não foram divulgados. Entre elas está a Vectus Global, liderada por Erik Prince, fundador da antiga empresa militar Blackwater. A companhia opera drones com capacidade de vigilância e ataque, que teriam realizado mais de 2 mil ofensivas em Porto Príncipe e arredores.

As operações com drones, realizadas em bairros densamente povoados, resultaram na morte de centenas de pessoas, incluindo crianças e indivíduos sem ligação aparente com as gangues, segundo o CSIS. A força-tarefa responsável por essas ações está subordinada ao gabinete do primeiro-ministro e atua separadamente das demais estruturas de segurança, oficialmente para evitar vazamentos de informações operacionais.

Já a GSF foi criada em setembro de 2025 por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, com apoio dos Estados Unidos e do Panamá. A força substituiu a Missão Multinacional de Apoio à Segurança, liderada pelo Quênia, que não conseguiu reunir recursos financeiros e militares suficientes para cumprir seu mandato.

Diferentemente da missão anterior, limitada principalmente ao treinamento e ao apoio à polícia haitiana, a GSF pode planejar e executar operações próprias. Sua estrutura prevê até 5,5 mil integrantes uniformizados, mas, em outubro de 2026, contava com aproximadamente 2 mil militares de seis países, o que corresponde a pouco mais de um terço do efetivo autorizado.

A formação de uma força multinacional envolve negociações diplomáticas e desafios logísticos para selecionar, equipar, treinar e alojar os contingentes. Um ano após a autorização da missão, em setembro de 2026, apenas cerca de 1,5 mil militares haviam sido mobilizados.

A atuação da GSF tem se concentrado na região da capital e no departamento de Artibonite, uma das principais áreas agrícolas do país, com patrulhas para apreender armas e remover barricadas e bloqueios instalados pelas gangues.

As tropas salvadorenhas, por sua vez, operam fora da estrutura da GSF, sob um acordo bilateral com o governo haitiano cujos termos não foram divulgados. Bukele afirmou que El Salvador está financiando 90% dos custos da operação. Os Estados Unidos disponibilizaram aviões C-130 para transportar os militares, mas teriam recusado pedidos de equipamentos adicionais.

A atuação paralela preocupa porque ainda não há clareza sobre como as diferentes forças vão compartilhar informações, dividir territórios e evitar operações conflitantes. A situação é especialmente delicada diante da ausência de regras públicas de engajamento para os militares salvadorenhos, o que dificulta a fiscalização e a responsabilização por eventuais violações.

Riscos

Presos em uma cela da megaprisão do Centro de Confinamento Antiterrorismo (CECOT), onde centenas de membros das gangues MS-13 e 18 Street estão detidos, em Tecoluca, El Salvador, em 27 de janeiro de 2025. O esquema de Bukele atrai críticas por prender muitos inocentes e acumula acusações de violações dos direitos humanos. (Marvin Recinos/AFP)

A estratégia de segurança de Bukele conquistou admiradores em diferentes países da América Latina. Desde que assumiu o poder, o presidente salvadorenho promoveu uma ofensiva militarizada contra as gangues que dominavam bairros pobres, cobravam taxas de proteção e restringiam a circulação de moradores. As taxas oficiais de homicídio caíram drasticamente, e comunidades antes sob controle do crime recuperaram parte da liberdade de circulação.

O método, entretanto, está associado à prisão em massa de suspeitos, sem garantias adequadas de devido processo legal. Sob um estado de emergência decretado em março de 2022, as forças de segurança prenderam dezenas de milhares de pessoas. Atualmente, El Salvador tem a maior taxa de encarceramento do mundo, com uma população carcerária de cerca de 110 mil pessoas, o que equivale a cerca de 1,7% da população nacional.

O CSIS ressalta que as condições que permitiram a aplicação desse modelo em El Salvador não estão presentes no Haiti. As gangues salvadorenhas, embora violentas, não tinham o mesmo poder de fogo nem a mesma sofisticação que as organizações de narcotráfico que atuam em países como o México e o Equador.

Bukele também concentra poderes políticos que facilitam a execução de suas decisões. Seu governo afastou promotores e juízes independentes com o apoio de um Legislativo dominado pelo partido governista. Além disso, as autoridades salvadorenhas acumularam informações sobre as gangues ao longo de anos, inclusive por meio de negociações secretas com seus líderes, o que ajudou a identificar e prender suspeitos com pouca resistência.

No Haiti, o governo interino tem legitimidade limitada, as forças de segurança ainda são mal equipadas e mal treinadas, e a Justiça praticamente não funciona. A maioria dos presos permanece aguardando julgamento, enquanto o sistema penitenciário não dispõe de capacidade para abrigar criminosos comuns, muito menos milhares de integrantes de gangues.

Desde os ataques de criminosos às duas principais prisões da capital, em 2024, Porto Príncipe conta com apenas uma unidade de detenção em funcionamento: um centro de reabilitação juvenil construído para receber 93 pessoas, mas que atualmente abriga 775 detentos, entre adultos e menores de idade.

O governo haitiano anunciou recentemente uma oferta de El Salvador para construir três novas prisões no país, mas não apresentou detalhes sobre o custo, o financiamento, o cronograma ou a eventual participação de salvadorenhos na administração das unidades.

Outro obstáculo é o acesso das gangues a armamentos de alto calibre, muitos deles provenientes dos Estados Unidos. Armas são introduzidas clandestinamente em contêineres de transporte, frequentemente desembarcados na República Dominicana, e depois atravessam a fronteira terrestre, porosa, em direção ao Haiti. A capacidade de combate dos grupos criminosos, portanto, vai muito além daquela das gangues que Bukele enfrentou em seu país, alerta o CSIS.