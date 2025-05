EUA descartam sanções adicionais à Rússia para não afetar processo de paz com Ucrânia Posição do governo americano contrasta com a de seus aliados da União Europeia, que hoje anunciaram o 17º pacote de sanções à Rússia desde a invasão da Ucrânia

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin delivers a speech during a meeting of the Council of Legislators in Saint Petersburg on April 28, 2025. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP)