Trump ameaça cortar programas de ajuda pública se paralisação do governo continuar

Paralisação do governo já levou à demissão de centenas de funcionários federais, por ordem da Casa Branca

Donald Trump: presidente dos EUA ameaça cortar programas de ajuda pública como resposta à paralisação do governo (Steven Hirsch - Pool/Getty Images)

EFE
Agência de Notícias

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 07h35.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou acabar com alguns programas de ajudas públicas se a paralisação do governo, que entrou nesta terça-feira em seu 14º dia, se prolongar por mais uma semana por falta de um acordo orçamentário.

Em declarações a repórteres na Casa Branca, Trump disse que está pronto para apresentar na sexta-feira uma lista de programas governamentais que são apoiados pela oposição, do Partido Democrata, e encerrá-los.

Ameaça de cortes nos programas governamentais

Trump não especificou a que tipo de subsídios ou programas se referia, mas disse que se tratam de projetos "escandalosos e semicomunistas".

"Nunca mais vão voltar", frisou.

As negociações no Senado continuam estagnadas, em parte, porque os democratas insistem em querer negociar maiores benefícios de saúde pública, enquanto a bancada do Partido Republicano insiste em aprovar o projeto como está, sem alterações.

Impactos da paralisação do governo

A paralisação do governo já levou à demissão de centenas de funcionários federais, por ordem da Casa Branca, e provocou atrasos no tráfego aéreo e na fronteira com o México.

