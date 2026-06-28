Trump ameaça ampliar ataques e diz que Irã pode 'deixar de existir'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a acusar o Irã de descumprir o acordo de cessar-fogo firmado entre os dois países e afirmou que Washington poderá ampliar sua resposta militar caso Teerã mantenha os ataques na região do Estreito de Ormuz.

Em publicação na rede Truth Social, Trump declarou que a República Islâmica pode "deixar de existir" caso o conflito se intensifique.

A nova escalada ocorre poucos dias após os dois países assinarem um memorando de entendimento para interromper as hostilidades enquanto negociam um acordo definitivo sobre o programa nuclear iraniano e a segurança da navegação na região.

EUA dizem ter atacado alvos militares iranianos

Segundo Trump, as forças americanas bombardearam depósitos de mísseis, drones e sistemas de vigilância costeira em resposta ao que classificou como mais uma violação do cessar-fogo por parte do Irã.

"Pode chegar um momento em que não possamos mais continuar sendo razoáveis e sejamos obrigados a concluir militarmente o trabalho que começamos com muito sucesso. Se isso acontecer, a República Islâmica do Irã deixará de existir", escreveu o presidente americano.

Mais cedo, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) confirmou uma nova operação militar contra instalações iranianas. De acordo com o comando, os ataques tiveram como alvo infraestrutura de vigilância, sistemas de comunicação, posições de defesa aérea, depósitos de drones e estruturas utilizadas para a instalação de minas navais.

Os militares americanos afirmaram que a ofensiva foi uma resposta direta aos ataques iranianos contra embarcações comerciais que navegavam pelo Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais para o transporte de petróleo.

Segundo o CENTCOM, a ação ocorreu após um drone atribuído ao Irã atingir o petroleiro M/T Kiku, de bandeira panamenha, enquanto cruzava o Estreito de Ormuz.

O comando americano afirmou que Teerã já havia recebido uma oportunidade para respeitar o cessar-fogo depois dos bombardeios realizados na sexta-feira, quando os EUA responderam a outro ataque contra o navio mercante M/V Ever Lovely. Ainda assim, segundo Washington, o Irã voltou a atacar uma embarcação comercial.

Irã acusa EUA de romper acordo

O governo iraniano, por sua vez, sustenta que foram os Estados Unidos que descumpriram o memorando assinado em 17 de junho. Teerã afirma que sua resposta militar teve caráter de "legítima defesa" diante dos ataques americanos.

Na sexta-feira, Trump já havia acusado o Irã de cometer uma violação "insensata" do cessar-fogo ao lançar, segundo ele, pelo menos quatro drones contra navios que transitavam pelo Estreito de Ormuz.