EUA atacam alvos militares no Irã e Trump ameaça ampliar ofensiva

Os Estados Unidos realizaram neste sábado, 27, uma nova ofensiva aérea contra "múltiplos alvos" no Irã, em resposta ao ataque de um drone iraniano contra um petroleiro que navegava pelo Estreito de Ormuz.

A informação foi confirmada pelo Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos (Centcom), que afirmou ter atingido instalações militares e estratégicas do país.

Segundo o Centcom, os bombardeios tiveram como alvo infraestruturas de vigilância militar, sistemas de comunicação, instalações de defesa aérea, depósitos de drones e equipamentos utilizados para a instalação de minas marítimas.

O Exército americano afirmou que a operação foi uma resposta ao ataque iraniano contra um navio de bandeira panamenha que transportava mais de dois milhões de barris de petróleo bruto pelo Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio mundial de petróleo.

Veículos de imprensa iranianos relataram explosões nas regiões de Sirik e Qeshm, no sul do país.

Em publicação nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os ataques ocorreram porque o Irã voltou a violar o acordo de cessar-fogo firmado entre os dois países.

"As aeronaves dos Estados Unidos acabaram de atingir depósitos iranianos de mísseis e drones, além de radares costeiros, por violarem novamente o acordo de cessar-fogo. É muito possível que eles nunca aprendam", escreveu Trump.

O presidente americano também elevou o tom ao afirmar que Washington poderá abandonar a estratégia de contenção caso Teerã mantenha os ataques.

"Pode chegar um momento em que não conseguiremos mais agir com moderação e seremos obrigados a concluir militarmente o trabalho que começamos com muito sucesso. Se isso acontecer, a República Islâmica do Irã deixará de existir", disse.

Escalada ocorre dez dias após acordo de cessar-fogo

A nova ofensiva acontece dez dias após Estados Unidos e Irã assinarem um memorando de entendimento que estabeleceu um cessar-fogo e abriu negociações para um acordo de paz entre os dois países.

Na sexta-feira, 26, os Estados Unidos já haviam realizado um primeiro ataque contra posições iranianas desde a assinatura do acordo. Em resposta, Teerã informou ter atingido alvos militares americanos na região do Golfo.

Apesar da escalada militar, o Centcom afirmou que o tráfego de embarcações comerciais segue operando normalmente no Estreito de Ormuz, corredor marítimo responsável pelo escoamento de cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo.