Como Alan Greenspan conseguiu ficar quase 20 anos à frente do Fed

Alan Greenspan presidiu o Federal Reserve (Fed) entre agosto de 1987 e janeiro de 2006. Indicado por Ronald Reagan, permaneceu no cargo ao longo de cinco administrações presidenciais. Segundo registros do próprio Fed, ele é o segundo presidente com maior tempo de serviço na história da instituição, atrás de William McChesney Martin. Suas decisões de política monetária ao longo de 18 anos são consideradas centrais para a análise da história econômica contemporânea.

Mecanismos de permanência no cargo

A longevidade de Greenspan na liderança do banco central baseou-se em fatores que aliaram atuação técnica e blindagem política. Apenas dois meses após assumir, enfrentou a "Black Monday" de outubro de 1987. A bolsa de valores americana despencou 22,6% em um único dia — a maior queda percentual em um único pregão na história dos mercados modernos. Para comparar: na crise de 1929, o mercado caiu 12% no pior dia. Em 2008, o maior tombo diário foi de cerca de 9%.

Na ocasião, o Fed atuou como emprestador de última instância, injetando liquidez para conter o risco sistêmico. A estratégia se repetiu na Crise Asiática (1997), no colapso do fundo LTCM (1998) e após os atentados de 11 de setembro de 2001.

A aposta na produtividade

Além da gestão de crises, Greenspan alterou a condução da política monetária na década de 1990 ao contrariar os modelos tradicionais, que indicavam que o baixo desemprego aceleraria a inflação.

O argumento de Greenspan era que a internet e a informatização estavam elevando a produtividade de forma estrutural. A lógica era: as empresas produziam mais com menos, o que segurava a inflação mesmo com o desemprego baixo e o crescimento acelerado. O Fed podia, então, manter juros mais comportados sem violar o manual.

O Greenspan-speak e a blindagem política

Esse desempenho era protegido por sua estratégia de comunicação. Greenspan utilizava uma linguagem deliberadamente ambígua, apelidada de Greenspan-speak. Essa postura reduzia a previsibilidade das ações do Fed, mas conferia à sua figura uma blindagem técnica que minimizou pressões político-partidárias sobre o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Legado econômico e análise crítica

O debate sobre sua gestão divide-se entre a estabilidade alcançada no curto prazo e o acúmulo de desequilíbrios que se manifestaram no longo prazo. Por um lado, relatórios oficiais de inflação mostram que, na maior parte de seu mandato, o Fed manteve os preços ao consumidor baixos e previsíveis. Essa atuação recorrente para suavizar perdas no mercado acionário via cortes de juros gerou o termo Greenspan put, que descrevia a percepção dos agentes de que o BC garantiria um piso de proteção para os ativos de risco.

Por outro lado, sua gestão sofre duras críticas estruturais. Greenspan, influenciado por Ayn Rand, defendia que os mercados financeiros possuíam capacidade de autorregulação e que os bancos gerenciariam seus próprios riscos. Sob essa premissa, o Fed não exerceu fiscalização rígida sobre novos instrumentos, como os derivativos de crédito — a origem da crise do subprime.

Juros baixos e o rastilho do subprime

Análises do Adam Smith Institute e relatórios da comissão de investigação da crise nos Estados Unidos apontam que, após a bolha pontocom (2000) e os atentados de 2001, o Fed manteve os juros em 1% por um período prolongado. O crédito barato estimulou o endividamento e inflou o mercado de hipotecas de alto risco (subprime), gerando o colapso global de 2008, dois anos após sua saída.

O reconhecimento no Congresso

Em depoimento oficial ao Congresso norte-americano em outubro de 2008, o próprio Greenspan reconheceu textualmente que sua visão de que as instituições financeiras protegeriam seus próprios acionistas continha uma falha conceitual de funcionamento.