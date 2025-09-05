Trump ameaça a UE com sanções por multa 'injusta' contra o Google

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou hoje aplicar sanções contra a União Europeia por ter aplicado uma "multa injusta" contra o Google.

A UE anunciou nesta sexta-feira uma multa contra a Alphabet, controladora do Google, de quase € 3 bilhões (R$ 18,7 bilhões), depois de determinar que a empresa favorece seus próprios serviços de tecnologia publicitária.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, afirmou que o Google abusou de sua posição dominante ao conceder vantagem competitiva a seus próprios sistemas de intercâmbio de anúncios em detrimento das rivais e que deve pôr fim a essas práticas.

Em um post em sua plataforma Truth Social, Trump criticou duramente a UE pela multa e ameaçou retaliar com sanções comerciais caso medidas semelhantes sejam todas contra outras empresas americanas de tecnologia.

"Hoje a Europa 'atacou' outra grande empresa americana, o Google", protestou Trump em sua rede social Truth Social, afirmando que, se a União Europeia não reverter as multas "injustas" impostas ao Google e também à Apple, ele se verá "obrigado" a ativar um mecanismo punitivo de tarifas alfandegárias, a "Seção 301".

"Não é justo que a União Europeia esteja multando empresas americanas bilionárias só porque elas são bem-sucedidas", disse Trump. "Se continuarem com essas ações abusivas, os Estados Unidos responderão com tarifas e sanções."