Em 50 dias, a Ucrânia atingiu 40 instalações de petróleo e da indústria militar da Rússia, incluindo um terminal de combustível no Mar Branco, no Ártico, e uma fábrica de propelente de mísseis no interior da Sibéria. No mesmo período, incendiou um navio cargueiro militar russo no Mar Báltico, afundou um navio de guerra na costa da Líbia e derrubou no mar um trecho da ponte que liga a Rússia à Crimeia ocupada. O balanço é de reportagem do jornal The New York Times.

Segundo o jornal, Kiev acelerou uma campanha de ataques de longo alcance que já se estende por mais de 2.400 quilômetros e por pelo menos cinco mares. O objetivo é cortar as redes que abastecem, armam e financiam a máquina de guerra russa, transformando em fraqueza a enorme extensão territorial da Rússia e a dispersão de seus ativos militares e econômicos.

Recordes de drones e refinarias russas no menor nível em 20 anos

As forças ucranianas elevaram o ritmo das operações de longo alcance a níveis recordes, com mais de mil drones lançados contra a Rússia em alguns dias. Em 16 de novembro, os militares russos disseram ter derrubado 1.336 drones ucranianos, recorde que havia sido batido 18 dias antes. No dia seguinte, a marca caiu de novo, com 1.441 interceptações. Moscou não informa quantos drones passam e raramente admite danos, mas analistas que usam vídeos geolocalizados confirmaram dezenas de ataques importantes nas últimas semanas.

Kiev mira toda a cadeia do refino, das estações de bombeamento de oleodutos às refinarias, unidades petroquímicas e terminais de exportação. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), a produção das refinarias russas está cerca de 30% abaixo do nível de um ano atrás, o menor patamar em duas décadas. A produção de gasolina caiu 20%, e a de diesel, quase 30%, o que levou Moscou a restringir as exportações de combustível para garantir o abastecimento interno. A estratégia já vinha sendo usada em ofensivas como o maior ataque de drones contra a Rússia desde o início da guerra, em junho.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na terça-feira, 24, que o mercado interno de combustíveis continua difícil e reclamou que a Ucrânia não atendeu aos alertas do governo Trump contra os ataques a refinarias.

Os ucranianos também atacam a estrutura que permite os bombardeios russos, como fábricas de armamentos, aviões e lançadores terrestres de mísseis.

Navio de guerra russo afundado na Líbia

O alcance da campanha ficou claro nesta semana. Drones ucranianos atingiram o Sparta II, cargueiro militar russo, no Golfo da Finlândia, no leste do Báltico. Na manhã seguinte, a mais de 1.600 quilômetros da Ucrânia, sete drones navais furaram as defesas do porto de Benghazi, na Líbia. O ataque afundou o Merkury, uma das corvetas mais novas da Marinha russa, junto com um helicóptero de combate que estava a bordo, e atingiu um cargueiro russo que, segundo o presidente Volodymyr Zelensky, transportava armas.

Autoridades do governo que controla o leste da Líbia prometeram retaliar. Zelensky defende os ataques a alvos russos em qualquer lugar do mundo como um direito soberano de autodefesa e os chama de "nossa garantia de segurança de longo prazo".

EUA criticam, Europa defende

Kiev manteve os ataques às refinarias apesar da exigência do presidente Donald Trump de que parasse. Neste mês, durante reuniões da Otan em Bruxelas, o subsecretário de Defesa dos EUA, Elbridge Colby, criticou o que chamou de "espetáculo dos ataques profundos" e disse que eles "não foram eficazes para levar ao fim da guerra". Para Colby, Moscou poderia ver as ações como uma escalada.

Os ministros de Defesa europeus reagiram. O alemão Boris Pistorius chamou a fala de Colby de "uma coisa bem estúpida". O britânico Wes Streeting afirmou não ter dúvida de que a campanha ucraniana "está ganhando tempo e salvando vidas". Segundo o NYT, analistas independentes tendem a concordar com os europeus. Jack Watling, do Royal United Services Institute (Rusi), de Londres, escreveu que sustentar os ataques é essencial para levar a Rússia a negociar de verdade, em vez das "negociações de fachada" conduzidas por Washington.

Os ataques no Báltico e no Mediterrâneo, porém, foram recebidos com mais cautela na Europa, segundo Aliona Hlivko, do centro de estudos St. James's Foreign Policy Group, de Londres. Depois de a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, dizer que a guerra "não deve nem pode ser estendida ao Mediterrâneo", Zelensky telefonou para ela e confirmou que a ação em Benghazi foi feita "sem coordenação prévia com nossos parceiros europeus".

Outros, segundo Hlivko, apoiam os ataques por reconhecerem que a Europa "não tem resposta crível" à guerra híbrida russa, que inclui incêndios criminosos, sabotagens e planos de assassinato no continente, além de incursões no espaço aéreo da Otan. Para analistas ucranianos, Kiev ocupa o vazio deixado pelo medo europeu de um confronto direto com Moscou e pela aproximação do governo Trump com o Kremlin. "A Europa é nossa retaguarda, e nós somos o seu exército", disse Andrii Klymenko, chefe do Instituto de Estudos Estratégicos do Mar Negro.

Rússia mantém vantagem

Apesar da ofensiva, a Rússia ainda tem clara vantagem em ataques de longo alcance. Moscou pode atingir qualquer ponto da Ucrânia com mísseis balísticos contra os quais Kiev tem pouca defesa sem mais interceptadores americanos. Com mais soldados e armamentos, o Kremlin aposta que pode resistir mais tempo e, com a chegada do inverno, ataca usinas, redes de aquecimento e ferrovias para pressionar os civis e empurrar Kiev para a rendição.

O chefe do gabinete presidencial ucraniano, Kyrylo Budanov, admite que "ataques de longo alcance sozinhos não vão vencer a guerra". Mas argumenta que cada ataque significa reparos, produção perdida, reorganização logística e custos extras para a Rússia. Os ataques também obrigam Moscou a tirar sistemas de defesa aérea da linha de frente e a deslocar navios para proteger embarcações no mar.

Indústria de defesa ucraniana em expansão

O maior alcance de Kiev vem do crescimento rápido de sua indústria de defesa. A Ucrânia passou de adaptar drones comerciais a fabricar sistemas de ataque a jato e mísseis de cruzeiro pesados, capazes de levar uma tonelada de explosivos por mais de 2.900 quilômetros. O país também corre para produzir seus próprios mísseis balísticos e usa cada vez mais inteligência artificial: segundo Zelensky, "centenas de empresas ucranianas de tecnologia de defesa já usam IA".

Kiev também fechou acordos de produção conjunta com a Alemanha, de drones de reconhecimento, e com o Reino Unido, para fabricar mais de mil drones de ataque de longo alcance. A ideia é manter a capacidade de ataque independentemente de mudanças políticas em Washington. Os ataques a refinarias russas já mexeram com o preço do petróleo em outros momentos da guerra.