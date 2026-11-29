Os espanhóis estão indo às urnas neste domingo, 29 de novembro, em eleições gerais antecipadas que podem mudar o rumo político de uma das principais economias da Europa. O pleito foi convocado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez após a rejeição, no Parlamento, de propostas voltadas a conter acrise imobiliária no país — decisão com a qual o líder socialista tenta recuperar apoio legislativo e estender seu mandato.

Na Espanha, o eleitor não vota diretamente para chefe de governo. Por ser um sistema parlamentarista, a votação deste domingo define a composição das Cortes Gerais, formadas pelo Congresso dos Deputados (com 350 cadeiras) e pelo Senado. É no Congresso que ocorre a votação de investidura para escolher o próximo primeiro-ministro, o que torna a negociação por maioria parlamentar o grande teste após o fechamento das urnas.

Quem está na disputa

No poder há oito anos, Pedro Sánchez, líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), tenta se colocar como a principal barreira contra a chegada da extrema direita ao governo central. Para permanecer no cargo, ele dependerá da mobilização do campo progressista — incluindo a coalizão Frente Ampla, liderada por Ada Colau — e da articulação com partidos regionalistas e separatistas que costumam atuar como fiéis da balança no Parlamento, como os catalães Junts e ERC, o basco EH Bildu, o galego BNG e a União do Povo Navarro (UPN).

Na oposição, Alberto Núñez Feijóo, presidente do conservador Partido Popular (PP), concentrou a campanha em críticas à gestão econômica e às denúncias de corrupção ligadas ao entorno do governo. No último debate televisivo, Feijóo chegou a se comprometer a renunciar caso não consiga ser eleito chefe de governo.

O grande ponto de atenção da disputa é o espaço do Vox, partido de extrema direita liderado por Santiago Abascal. Com cerca de 18% das intenções de voto e presença crescente em governos regionais e municipais, a sigla pode chegar ao Executivo nacional pela primeira vez desde o fim da ditadura de Francisco Franco, em 1975, caso o PP precise de seu apoio para formar maioria.

Os temas que dominaram a campanha

O principal assunto da eleição foi a crise de moradia. Com os aluguéis acumulando alta de 44% desde 2021, o acesso à habitação virou o centro das preocupações dos espanhóis. Embora o país registre crescimento macroeconômico — o PIB avançou 0,7% no segundo trimestre de 2026 —, parte da população relata perda de poder de compra, inflação elevada e dificuldades no custo de vida.

Na reta final, o PSOE respondeu com uma agenda de proteção social: aprovou mais de 1 bilhão de euros em novos benefícios, defendeu a elevação gradual do salário mínimo até 60% do salário médio do país e propôs um imposto sobre fortunas acima de 100 milhões de euros para financiar moradia e serviços públicos.

A imigração e a corrupção também pesaram no debate. Sánchez defende os benefícios econômicos da imigração e promoveu medidas de regularização de estrangeiros, enquanto o Vox prega controles rígidos de fronteira, corte de impostos, maior centralização do poder estatal e reversão de políticas sociais progressistas. Já a oposição explorou investigações envolvendo pessoas próximas e familiares do primeiro-ministro — acusações que Sánchez nega, atribuindo parte dos casos a motivação política.

Cenário das pesquisas e impacto na Europa

As pesquisas divulgadas antes do pleito indicaram uma estreita vantagem do PP sobre o PSOE, embora nenhum dos dois partidos apareça próximo de conquistar maioria absoluta sozinho. A aliança entre PP e Vox é apontada como a única combinação com projeção de alcançar maioria absoluta na Câmara baixa.

Mais do que uma possívelalternância de poder em Madri, o resultado deste domingo é observado com atenção em todo o continente. Uma guinada conservadora pode alterar a orientação diplomática da Espanha e reforçar o avanço da direita na Europa, além de testar novamente a relação do governo central com os movimentos independentistas regionais.