Da esquerda para a direita: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) e Ada Colau (Frente Ampla), candidatos às eleições na Espanha (Creative Commons)
Repórter
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 05h00.
Eleições gerais antecipadas na Espanha ocorrem neste domingo, com impacto potencial na estabilidade política e econômica do país. O pleito define a composição parlamentar que influenciará políticas sociais, econômicas e relações regionais. A disputa envolve partidos progressistas, conservadores e forças de extrema direita.
Os espanhóis estão indo às urnas neste domingo, 29 de novembro, em eleições gerais antecipadas que podem mudar o rumo político de uma das principais economias da Europa. O pleito foi convocado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez após a rejeição, no Parlamento, de propostas voltadas a conter acrise imobiliária no país — decisão com a qual o líder socialista tenta recuperar apoio legislativo e estender seu mandato.
Na Espanha, o eleitor não vota diretamente para chefe de governo. Por ser um sistema parlamentarista, a votação deste domingo define a composição das Cortes Gerais, formadas pelo Congresso dos Deputados (com 350 cadeiras) e pelo Senado. É no Congresso que ocorre a votação de investidura para escolher o próximo primeiro-ministro, o que torna a negociação por maioria parlamentar o grande teste após o fechamento das urnas.
No poder há oito anos, Pedro Sánchez, líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), tenta se colocar como a principal barreira contra a chegada da extrema direita ao governo central. Para permanecer no cargo, ele dependerá da mobilização do campo progressista — incluindo a coalizão Frente Ampla, liderada por Ada Colau — e da articulação com partidos regionalistas e separatistas que costumam atuar como fiéis da balança no Parlamento, como os catalães Junts e ERC, o basco EH Bildu, o galego BNG e a União do Povo Navarro (UPN).
Na oposição, Alberto Núñez Feijóo, presidente do conservador Partido Popular (PP), concentrou a campanha em críticas à gestão econômica e às denúncias de corrupção ligadas ao entorno do governo. No último debate televisivo, Feijóo chegou a se comprometer a renunciar caso não consiga ser eleito chefe de governo.
O grande ponto de atenção da disputa é o espaço do Vox, partido de extrema direita liderado por Santiago Abascal. Com cerca de 18% das intenções de voto e presença crescente em governos regionais e municipais, a sigla pode chegar ao Executivo nacional pela primeira vez desde o fim da ditadura de Francisco Franco, em 1975, caso o PP precise de seu apoio para formar maioria.
O principal assunto da eleição foi a crise de moradia. Com os aluguéis acumulando alta de 44% desde 2021, o acesso à habitação virou o centro das preocupações dos espanhóis. Embora o país registre crescimento macroeconômico — o PIB avançou 0,7% no segundo trimestre de 2026 —, parte da população relata perda de poder de compra, inflação elevada e dificuldades no custo de vida.
Na reta final, o PSOE respondeu com uma agenda de proteção social: aprovou mais de 1 bilhão de euros em novos benefícios, defendeu a elevação gradual do salário mínimo até 60% do salário médio do país e propôs um imposto sobre fortunas acima de 100 milhões de euros para financiar moradia e serviços públicos.
A imigração e a corrupção também pesaram no debate. Sánchez defende os benefícios econômicos da imigração e promoveu medidas de regularização de estrangeiros, enquanto o Vox prega controles rígidos de fronteira, corte de impostos, maior centralização do poder estatal e reversão de políticas sociais progressistas. Já a oposição explorou investigações envolvendo pessoas próximas e familiares do primeiro-ministro — acusações que Sánchez nega, atribuindo parte dos casos a motivação política.
As pesquisas divulgadas antes do pleito indicaram uma estreita vantagem do PP sobre o PSOE, embora nenhum dos dois partidos apareça próximo de conquistar maioria absoluta sozinho. A aliança entre PP e Vox é apontada como a única combinação com projeção de alcançar maioria absoluta na Câmara baixa.
Mais do que uma possívelalternância de poder em Madri, o resultado deste domingo é observado com atenção em todo o continente. Uma guinada conservadora pode alterar a orientação diplomática da Espanha e reforçar o avanço da direita na Europa, além de testar novamente a relação do governo central com os movimentos independentistas regionais.
Glossário
O que é crise imobiliária?
Situação em que o acesso à moradia se torna difícil devido a altos custos, como aluguéis elevados e escassez de opções
O que significa apoio legislativo?
Apoio de outros membros do parlamento para aprovar leis e políticas propostas pelo governo
O que é extrema direita?
Corrente política que defende posições conservadoras radicais, como cortes de impostos, controle de fronteiras e redução de políticas sociais
O que quer dizer benefícios econômicos da imigração?
Contribuições positivas que a imigração traz para a economia, como preenchimento de vagas de emprego, aumento da produtividade e diversificação do mercado de trabalho
Significado de alternância de poder:
Troca de controle político entre diferentes partidos ou correntes ideológicas, geralmente após eleições
O que é movimentos independentistas regionais?
Organizações ou grupos que buscam a independência de regiões dentro de um país, como a Catalunha ou o País Basco