Trump afirma que vai classificar o fentanil como arma de destruição em massa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 15 de dezembro, que está classificando o fentanil como uma "arma de destruição em massa" em sua mais recente tentativa de intensificar a pressão sobre a América Latina no combate ao narcotráfico.

"Estou dando mais um passo para proteger os americanos do flagelo do fentanil mortal que inunda nosso país", afirmou Trump durante um evento na Casa Branca. "Com esta ordem executiva histórica que assinarei hoje, estamos classificando formalmente o fentanil como uma arma de destruição em massa, o que é, de fato, o que ele é."

Durante o primeiro mandato de Trump, o governo já havia considerado uma designação semelhante. Aliados do presidente argumentaram que essa medida permitiria ao Departamento de Segurança Interna (DHS) acessar verbas destinadas à detecção e eliminação de armas de destruição em massa, informou a Bloomberg. No entanto, o texto completo da ordem executiva não foi divulgado imediatamente.

Ataque ao narcotráfico

A nova medida ocorre em um contexto onde Trump tem citado as mortes causadas pelo fentanil para justificar ataques a embarcações em águas do Caribe e América do Sul, que, segundo o Pentágono, estariam sendo usadas para o contrabando de drogas. A campanha tem como alvo principal o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, e Trump prometeu expandir esses ataques para alvos em terra, especificamente na produção de drogas.

"Vamos começar a atacá-los em terra, o que é muito mais fácil, francamente, mas essas embarcações representam uma ameaça militar direta aos Estados Unidos", disse Trump.

Tom Homan, 'czar da fronteira' de Trump, afirmou que a ideia de classificar o fentanil como uma arma de destruição em massa estava sendo discutida pelo governo há pelo menos seis meses. A deputada Lauren Boebert, do Colorado e aliada próxima da Casa Branca, propôs um projeto de lei no início deste ano que exigiria que o Escritório de Combate a Armas de Destruição em Massa do Departamento de Segurança Interna incluísse o fentanil sob sua jurisdição.

A medida também surge em um momento em que Trump considera reclassificar a maconha como uma droga menos perigosa, o que tem impulsionado as ações de empresas de cannabis.