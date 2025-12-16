Payroll em dobro e ata do Copom: o que move os mercados nesta terça

Nesta terça-feira, 16, os investidores vão conhecer dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos que estão saindo com atraso por conta do shutdown que paralisou o governo americano durante mais de um mês. O payroll de novembro virá acompanhado do dado de outubro, desconhecido até então. A mediana das projeções coletadas pelo The Wall Street Journal e a agência Dow Jones Newswires prevê a criação de 45 mil postos de trabalho no mês passado.

Os números ganham ainda mais relevância após recentes observações de membros do Federal Reserve (Fed), que sugeriram que o payroll pode estar superestimando a criação de postos de trabalho. Caso os dados indiquem uma desaceleração, isso poderia reforçar as expectativas de que a economia americana está perdendo força, impactando as apostas em cortes de juros nos próximos meses.

Ainda nos EUA, serão divulgados os dados das vendas no varejo de outubro, projetados em uma modesta alta mensal de 0,1%, que ajudará a calibrar a leitura sobre o consumo nos EUA. A agenda inclui ainda os PMIs (índices de atividade) preliminares de dezembro, tanto para o setor industrial quanto para o de serviços, com ambos apontando para uma expansão moderada.

No Brasil, a última ata do ano

Por aqui, os mercados acompanham a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), às 8h. A ata será a última de 2025 e pode fornecer pistas importantes sobre o ritmo de futuros cortes na taxa Selic. Para gestores e economistas, como o ex-diretor do BC Bruno Serra, o ponto central é o ritmo das quedas da Selic no próximo ano, com a avaliação de que postergar cortes além de abril poderia ser um erro.

Na última semana. alguns dados indicam que o aperto monetário do Copom começa a dar resultado. Além da desaceleração da inflação, que deve terminar o ano abaixo do teto da meta, a atividade econômica dá sinais de desaquecimento conforme mostrou o último dado do IBC-Br, que alguns costumam chamar de "prévia do PIB".

Europa

Na Zona do Euro, os PMIs preliminares de dezembro estarão no centro das atenções. A balança comercial de outubro da região também será divulgada, fornecendo informações sobre o impacto das trocas comerciais e do ambiente global sobre a economia europeia.

No Reino Unido, os PMIs preliminares de dezembro para indústria são os destaques da agenda. Esses números serão observados de perto, pois ajudam a medir o desempenho da economia britânica, que continua a enfrentar desafios inflacionários e um cenário de alta nos juros. O Banco da Inglaterra segue monitorando esses dados para calibrar sua política monetária.