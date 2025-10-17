Mundo

Trump afirma que Putin quer encerrar guerra com Ucrânia, Zelensky discorda

Presidentes dos EUA e Ucrânia se encontram na Casa Branca

US President Donald Trump meets with Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, on October 17, 2025. (Photo by TOM BRENNER / AFP)

AFP
Agência de notícias

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15h19.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (17) que seu colega russo, Vladimir Putin, quer encerrar a guerra com a Ucrânia, mas o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acredita que o líder russo "não está pronto" para a paz.

Em uma reunião na Casa Branca, realizada um dia depois de Trump retomar o contato por telefone com Putin, o republicano sugeriu que seria prematuro entregar mísseis Tomahawk de longo alcance à Ucrânia e afirmou que esperava garantir a paz com a Rússia primeiro.

"Com sorte, eles não vão precisar deles. Com sorte, poderemos acabar com a guerra sem pensar nos Tomahawks", disse Trump a jornalistas enquanto estava sentado em frente a Zelensky na Sala do Gabinete da Casa Branca.

Zelensky quer convencer o presidente americano a entregar à Ucrânia esses mísseis, capazes de atingir alvos dentro do território russo.

Trump anunciou na quinta-feira que se reunirá com Putin em Budapeste, em uma nova tentativa de pôr fim ao conflito iniciado com a invasão russa da Ucrânia em 2022.

Matéria em atualização

