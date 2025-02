Encontro entre Trump e Zelenski termina sem acordo sobre minerais críticos

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, deixou a Casa Branca nesta sexta-feira, 28, sem confirmar se assinou um pacto com os Estados Unidos sobre a exploração de minerais críticos. O acordo, que previa que a Ucrânia compartilhasse 50% da receita obtida com seus recursos naturais, era considerado um primeiro passo para negociações de paz com a Rússia.

marcada por tensões, terminou sem declarações à imprensa e com o cancelamento de compromissos subsequentes, como um almoço conjunto e uma coletiva. A reunião entre Zelenski e Donald Trump,, terminou sem declarações à imprensa e com o cancelamento de compromissos subsequentes, como um almoço conjunto e uma coletiva.

Trump: Zelenski pode voltar aos EUA "quando estiver pronto para a paz"

Após a conversa no Salão Oval, Trump publicou em sua rede social Truth Social que não negociará com Zelenski neste momento e acusou o líder ucraniano de desrespeitar os Estados Unidos. “Ele pode voltar quando estiver pronto para a paz”, escreveu.

Trump afirmou a Zelenski que o apoio americano lhe dá uma vantagem nas negociações com a Rússia e o acusou de "brincar com a Terceira Guerra Mundial".

“Ele faltou com o respeito aos Estados Unidos da América em seu precioso Salão Oval. Pode voltar quando estiver pronto para a paz”, escreveu Trump.

Reunião tensa

A reunião, que durou cerca de 50 minutos, começou de forma cordial, mas se tornou mais tensa após a intervenção do vice-presidente americano, J.D. Vance. No fim do encontro, Trump deu sinais de frustração e afirmou que será "difícil" avançar em um acordo se, segundo ele, “as atitudes não mudarem”.

O impasse gerou incerteza sobre o futuro do pacto de minerais, que já estava negociado e aguardava apenas a assinatura oficial. O governo de Kiev vinha demonstrando preocupação com os termos da proposta, o que pode ter contribuído para o desfecho inconclusivo.

Zelenski também tinha um discurso previsto no Hudson Institute, em Washington, às 16h (21h GMT), mas sua participação não foi confirmada após o encontro com Trump.

O presidente da Ucrânia deixou a Casa Branca em um carro preto com bandeiras ucranianas, sem fazer declarações sobre se havia ou não assinado o pacto ou se ele continuava vigente.