Trump diz que fará novo encontro com Putin e reabre negociações sobre Guerra da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai se encontrar novamente com Vladimir Putin, presidente da Rússia, em Budapeste, na Hungria.

A informação foi confirmada através de uma publicação na rede social do republicano, Truth Social, na tarde desta quinta-feira, 16.

"O presidente Putin e eu nos reuniremos em Budapeste, na Hungria, para avaliar se podemos pôr fim a essa “inglória” guerra entre Rússia e Ucrânia", escreveu Trump.

*Mais informações em instantes