Trump diz que Putin 'ficou absolutamente louco' após maior ataque aéreo contra a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 25, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, “ficou absolutamente LOUCO” após o maior ataque aéreo já registrado contra a Ucrânia desde o início da guerra. O comentário foi feito por meio de uma publicação em sua rede social, a Truth Social.

Segundo Trump, a escalada da violência indica que o Kremlin está disposto a conquistar todo o território ucraniano. “Algo aconteceu com ele. Ele ficou absolutamente LOUCO! Sempre disse que ele quer TODA a Ucrânia, não apenas uma parte dela, e talvez isso esteja se provando verdade”, escreveu. “Mas, se ele insistir nisso, isso levará à queda da Rússia!”

Trump ataca Zelensky e critica postura da Ucrânia

Além das declarações sobre Putin, Trump também mirou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. “Ele não está fazendo nenhum favor ao seu país com o jeito que fala. Tudo que sai da boca dele causa problemas. Não gosto disso, e é melhor que pare”, disse o presidente norte-americano.

Em entrevista a jornalistas no aeroporto de Morristown, em Nova Jersey, Trump afirmou ainda não entender “o que há de errado” com Putin e indicou a possibilidade de impor mais sanções à Rússia como resposta ao bombardeio.

Maior ofensiva desde o início da guerra

Na madrugada do último domingo, 25, a Rússia lançou sua maior ofensiva aérea contra a Ucrânia, atingindo vilarejos e cidades com drones e mísseis de guerra. Pelo menos 12 pessoas morreram, incluindo três crianças, e dezenas ficaram feridas. Esse foi o ataque com o maior volume de armamento desde o início da guerra, segundo autoridades ucranianas.

O presidente Zelensky, que havia afirmado que o “silêncio dos EUA” encorajava o avanço russo, ainda não comentou publicamente as falas de Trump. Putin também não respondeu.