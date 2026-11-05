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Trump Media transfere US$ 343 milhões em bitcoin para corretora

Até o próximo relatório trimestral, a transferência comprova apenas a movimentação dos valores, e não a intenção da companhia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Ron Przysucha/US Dept of State/Divulgação)

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Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14h10.

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A Trump Media & Technology Group (DJT) transferiu 4.259 bitcoins para a Crypto.com, segundo a empresa de análise on-chain Lookonchain. A quantidade quase corresponde ao BTC usado como garantia para notas conversíveis de US$ 1 bilhão.

A Lookonchain avaliou a transferência da Trump Media em US$ 343,67 milhões, enquanto a Arkham Intelligence aponta que restam apenas 1,3 BTC. Os acionistas e detentores de notas da DJT têm maior exposição, pois o mesmo volume de BTC assegura essa dívida.

A transferência de bitcoin da Trump Media é uma venda?

O documento da Trump Media de 30 de junho registrou 4.260,73 BTC como garantia das notas conversíveis, que permitem a troca da dívida por ações. No entanto, as condições do empréstimo impedem o saque até o cumprimento de requisitos ou até maio de 2028, no máximo.

Essa restrição reduz a possibilidade de uma venda rápida. Ainda assim, a Crypto.com atua como uma das duas custodiantes do caixa em bitcoin da companhia, logo uma mudança de custódia é possível.

O simples depósito em exchange não confirma a venda, como já ocorreu na transferência de 2.650 BTC em maio para a Crypto.com.

As marcações da Arkham podem não capturar todas as carteiras, pois a empresa reportou 9.477 BTC em 30 de junho.

Esse volume de bitcoin tinha custo de aquisição de US$ 1,01 bilhão ante o valor justo de US$ 557 milhões.

Por que 30 de novembro é relevante após as eleições de meio de mandato?

Nessa data, os detentores das notas podem exigir pagamento em dinheiro pelo valor nominal. A conversão parece improvável, já que as notas são conversíveis a cerca de US$ 34,72 por ação, enquanto a DJT fechou ontem em seu menor valor histórico, US$ 4,49.

Enquanto isso, a empresa possuía cerca de US$ 425 milhões em caixa e investimentos de curto prazo em 30 de junho, frente a aproximadamente US$ 1 bilhão em notas.

Os democratas controlam agora as duas casas do Congresso, e o Comitê de Supervisão da Câmara pretende analisar os negócios de cripto da família Trump. Os representantes do partido também debatem um projeto de lei para cripto que deve trazer restrições às operações cripto de Trump.

Assim, caso a DJT permaneça próxima das mínimas históricas, os investidores das notas tendem a preferir dinheiro em vez de ações, o que pressiona a garantia em BTC. Mudança de custodiante ou um eventual refinanciamento poderiam alterar esse cenário.

Até o próximo relatório trimestral, a transferência comprova apenas a movimentação dos valores, e não a intenção da companhia. O resultado mostrará se tesouros em bitcoin financiados por dívida conversível conseguirão atender a demandas por dinheiro sem a necessidade de vender as moedas.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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