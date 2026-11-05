Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Flávio Bolsonaro vai dar palestra em evento na casa de Trump

Senador e Eduardo Bolsonaro estão entre os palestrantes da CPAC, na Flórida; participação ocorre após derrota de Flávio para Lula nas eleições presidenciais

Flávio Bolsonaro: senador participará de conferência conservadora em Mar-a-Lago, residência de Donald Trump na Flórida. (Eduardo Bolsonaro/X/Reprodução)

Flávio Bolsonaro: senador participará de conferência conservadora em Mar-a-Lago, residência de Donald Trump na Flórida. (Eduardo Bolsonaro/X/Reprodução)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08h53.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto25s

O senador Flávio Bolsonaro participará de uma conferência conservadora na residência de Donald Trump nos EUA. O evento ocorre após sua derrota eleitoral no Brasil e sua fuga para os Estados Unidos. Ele alega perseguição política e planeja conceder entrevistas internacionais.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participará nesta quinta-feira, 5, de uma conferência conservadora realizada em Mar-a-Lago, residência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Palm Beach, na Flórida.

A participação foi confirmada na quarta-feira, 4, pela organização da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), que reúne líderes políticos, autoridades eleitas, ativistas e financiadores ligados ao movimento conservador.

O nome de Flávio aparece na lista oficial de palestrantes ao lado do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. A organização não informou quais assuntos serão abordados pelos dois durante o encontro.

O evento ocorre pouco mais de uma semana depois de Flávio deixar o Brasil, em 28 de outubro, três dias após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

Após a fuga de Flávio aos EUA, Trump afirmou que não pretendia se encontrar com o derrotado, mas disse que ele poderia ficar no país "quanto tempo quiser".

Flávio Bolsonaro está nos EUA desde derrota para Lula

O senador tem evitado aparições públicas desde que desembarcou nos Estados Unidos. Ao justificar a viagem, afirmou que não havia saído "do", mas "pelo" Brasil, e argumentou que poderia manifestar suas opiniões em território americano sem receio de represálias judiciais.

Flávio não reconheceu a reeleição de Lula. Em comunicado divulgado no domingo, 1º, alegou ser alvo de perseguição política e judicial após a adoção de medidas cautelares contra ele.

Segundo o senador, as restrições foram determinadas apenas sete minutos depois da divulgação do resultado eleitoral e incluíram a retenção de seus passaportes. As acusações de perseguição são feitas por Flávio e não foram comprovadas no material divulgado.

No mesmo comunicado, o parlamentar anunciou que concederá entrevistas a grandes veículos de imprensa brasileiros e internacionais nos próximos dias.

Ele afirmou que pretende dizer "o que ninguém pode dizer permanecendo no país". Até o momento, não foram divulgadas datas para essas entrevistas.

A participação na CPAC será uma das primeiras aparições públicas anunciadas de Flávio desde sua chegada aos Estados Unidos.

*Com EFE 

Glossário

O que é Mar-a-Lago?

Residência de Donald Trump em Palm Beach, Flórida, que funciona como local de eventos e conferências políticas

Acompanhe tudo sobre:Flávio BolsonaroDonald Trump

Mais de Mundo

Tudo que se sabe sobre as ameaças de bomba na Europa que desviou aviões

Eleições nos EUA: republicanos avaliam derrota histórica e miram críticas em Trump

Nos anos 90, uma virada republicana no Congresso travou Bill Clinton. Como ficará Trump?

Derrota de Trump pode abrir espaço para Lula negociar tarifas com EUA, diz professor da FGV

Mais na Exame

Casual

Restaurante brasileiro Tuju entra no top 20 dos melhores do mundo; veja ranking

Esporte

Corinthians vai ser rebaixado? Veja as chances de queda após empate com São Paulo

Negócios

Bistrô francês, tênis suíço, loja da NFL e mais: shopping do Rio renova mix ao completar 20 anos

Brasil

Quais dados de economia posso usar como repertório na redação do Enem 2026?