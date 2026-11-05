Flávio Bolsonaro vai dar palestra em evento na casa de Trump

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participará nesta quinta-feira, 5, de uma conferência conservadora realizada em Mar-a-Lago, residência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Palm Beach, na Flórida.

A participação foi confirmada na quarta-feira, 4, pela organização da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), que reúne líderes políticos, autoridades eleitas, ativistas e financiadores ligados ao movimento conservador.

O nome de Flávio aparece na lista oficial de palestrantes ao lado do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. A organização não informou quais assuntos serão abordados pelos dois durante o encontro.

O evento ocorre pouco mais de uma semana depois de Flávio deixar o Brasil, em 28 de outubro, três dias após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

Após a fuga de Flávio aos EUA, Trump afirmou que não pretendia se encontrar com o derrotado, mas disse que ele poderia ficar no país "quanto tempo quiser".

Flávio Bolsonaro está nos EUA desde derrota para Lula

O senador tem evitado aparições públicas desde que desembarcou nos Estados Unidos. Ao justificar a viagem, afirmou que não havia saído "do", mas "pelo" Brasil, e argumentou que poderia manifestar suas opiniões em território americano sem receio de represálias judiciais.

Flávio não reconheceu a reeleição de Lula. Em comunicado divulgado no domingo, 1º, alegou ser alvo de perseguição política e judicial após a adoção de medidas cautelares contra ele.

Segundo o senador, as restrições foram determinadas apenas sete minutos depois da divulgação do resultado eleitoral e incluíram a retenção de seus passaportes. As acusações de perseguição são feitas por Flávio e não foram comprovadas no material divulgado.

No mesmo comunicado, o parlamentar anunciou que concederá entrevistas a grandes veículos de imprensa brasileiros e internacionais nos próximos dias.

Ele afirmou que pretende dizer "o que ninguém pode dizer permanecendo no país". Até o momento, não foram divulgadas datas para essas entrevistas.

A participação na CPAC será uma das primeiras aparições públicas anunciadas de Flávio desde sua chegada aos Estados Unidos.

*Com EFE