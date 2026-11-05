GP de São Paulo: veja como assistir à classificação no Brasil

Fórmula 1: GP de São Paulo terá dois pilotos brasileiros no grid; confira programação (Attila KISBENEDEK / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14h04.
O GP de São Paulo de Fórmula 1 ocorre entre os dias 6 e 8 de novembro, com sessões de treino, classificação e corrida. A classificação do grid acontece no sábado, definindo posições para a corrida decisiva. O evento também inclui atividades da Porsche Cup e Fórmula 4 Brasil, com transmissões na TV Globo, Sportv3 e plataformas de streaming.
O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil acontece neste domingo, 8 de novembro, e a classificação do grid será decidida na sessão deste sábado à tarde. O resultado pode ajudar a definir o Campeonato de Construtores.
A programação segue o calendário tradicional da Fórmula 1 e começa na sexta-feira, 6, com duas sessões de Treino Livre, passando para a sessão de classificação no sábado, 7, e a corrida no domingo, 8, além de atividades em pista da Porsche Cup e Fórmula 4 Brasil.
Durante os três dias de evento, a Fórmula 1 irá dividir a pista com a Porsche Cup e a Fórmula 4 Brasil.
Na sexta-feira, 6, acontecem as duas primeiras sessões de Treino Livre da Fórmula 1, enquanto no sábado, 7, a terceira sessão e a classificação estão marcadas. Por fim, a corrida oficial no Autódromo de Interlagos acontece no domingo, 8.
A disputa pelo título de Campeão Mundial de 2026 já se encerrou no México, com a vitória de Kimi Antonelli, da Mercedes. Porém, o Campeonato Mundial de Construtores segue indefinido.
A sessão de classificação do GP de São Paulo acontece no sábado, 7, a partir das 15h. Uma terceira sessão de Treino Livre acontece no mesmo dia, às 11h30.
A classificação da Fórmula 1 no Brasil será transmitida pela TV Globo, assim como a integridade do Grande Prêmio de São Paulo.
O fim de semana no Brasil também poderá ser acompanhado na rede fechada, pelo Sportv3, e no streaming com o Globoplay ou o F1TV, transmissão oficial da categoria.