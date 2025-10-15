Maduro denuncia 'golpes de Estado orquestrados pela CIA', mas diz que não quer guerra

Em entrevista coletiva na Casa Branca mais cedo, o republicano também confirmou ter autorizado a CIA a conduzir ações secretas na Venezuela , intensificando uma campanha contra Maduro. Desde agosto, o governo americano envia navios de guerra ao Caribe para operações de combate ao tráfico de drogas, segundo Washington, enquanto acusa Maduro de liderar redes de narcotráfico. Pelo menos cinco pequenas embarcações foram bombardeadas desde então, deixando 27 mortos, o que Caracas chama de "execuções extrajudiciais".

Operação contra Maduro

Segundo o jornal The New York Times, a nova autorização permitiria que a CIA realizasse operações letais no país latino-americano e conduzisse uma série de investigações no Caribe. O país americano conta com 10 mil soldados, oito navios de guerra e um submarino mobilizados na região do Caribe.

Essa autorização, pontua o jornal norte-americano, é o passo mais recente na campanha de pressão crescente do governo Trump contra a Venezuela.

Há semanas, o exército dos EUA tem como alvo barcos na costa venezuelana que estariam transportando drogas, matando 27 pessoas. Autoridades americanas afirmaram para o jornal que o objetivo final da operação é tirar o Nicolás Maduro do poder.

A autorização de do governo Trump permitiria a agência realizar ações encobertas contra ou seu governo, seja unilateralmente ou em conjunto com uma operação militar maior. O jornal ainda afirma que essa estratégia foi desenvolvida pelo Secretário de Estado Marco Rubio com ajuda de John Ratcliffe, diretor da CIA.

Possível declaração de guerra

Neste mês, Trump anunciou o fim das conversas diplomáticas com a Venezuela após Maduro se recusar a deixar voluntariamente seu cargo. O presidente venezuelano, por sua vez, diz se preparar para um cenário de conflito e acusa os EUA de "imperialismo".

Em um comunicado ao Congresso no final do mês passado, Trump disse que os cartéis que contrabandeiam drogas eram “grupos armados não estatais” cujas ações “constituem um ataque armado contra os Estados Unidos.”

O governo Trump diz que Maduro é o chefe do suposto Cartel de los Soles e sustenta que o presidente venezuelano teria ligações com a facção Tren de Aragua, hipóteses não confirmadas. Os Estados Unidos também ofereceram 50 milhões de dólares por informações que levem à prisão e condenação de por acusações de tráfico de drogas nos EUA segundo o jornal.