Sua próxima leitura provavelmente veio do TikTok — mesmo que você não saiba

Parece controverso, mas o TikTok já deve ter influenciado suas últimas (ou próximas) leituras, mesmo que você não saiba. É culpa do BookTok, uma comunidade literária dentro da plataforma que tem crescido nos últimos anos, com mais de 75 milhões de impactados no Brasil. E tem espalhado indicações até fora das plataformas, sob influência dos vídeos e discussões gerados ali.

De acordo com um estudo inédito da Qualtrics realizado a pedido do TikTok em setembro de 2026, e enviado com exclusividade à Casual EXAME, a comunidade #BookTokBrasil altera a forma como o público descobre, compra e consome literatura.

Cerca de 53% dos 134 milhões de usuários brasileiros da rede declaram interesse por livros. A conversão é direta: 45% dos leitores na plataforma já compraram uma obra física ou audiobook após assistirem a conteúdos sobre o título. Entre os jovens de 16 a 39 anos, o aplicativo desponta para 69% dos entrevistados como a principal ferramenta de descoberta literária, e empata com gigantes do e-commerce, como a Amazon.

Impacto cultural e livrarias de bairro

Para encurtar a jornada entre a recomendação e a estante, o mercado editorial passou a operar no TikTok Shop. Grandes nomes do setor — entre eles Companhia das Letras, Grupo Editorial Record, Editora Intrínseca, DarkSide Books, Todavia, Editora Aleph e Grupo HarperCollins —, além de redes varejistas como a Livraria Leitura e a Martins Fontes, integram o catálogo oficial de e-commerce da plataforma.

"O BookTok transformou o que era um ato solitário em uma conexão profunda impulsionada por uma paixão compartilhada", afirma Gustavo Rodrigues, líder de políticas públicas para segurança do TikTok no Brasil. "A plataforma virou um espaço de troca para todos os tipos de leitores, em um movimento que abre caminho para que novos autores e gêneros encontrem suas audiências."

O engajamento com o tema livros (38%) já empata com o interesse por esportes (37%) no aplicativo, e 80% dos leitores afirmam que a vontade de ler aumentou nos últimos anos. Além de impulsionar lançamentos, o algoritmo amplia repertórios: 75% dos leitores incluíram novos gêneros ou autores nas suas escolhas no último ano, e 39% passaram a consumir escritores de origens sub-representadas.

O fenômeno também se reflete no comércio físico. Cerca de 32% dos leitores apoiaram livrarias de bairro no último ano, e 24% conheceram esses espaços por meio de conteúdos no feed. No ambiente offline, 60% dos usuários consumiram audiobooks, 40% utilizaram bibliotecas públicas e 37% frequentaram feiras e festivais literários.

As interações na rede impulsionam a socialização: 29% dos leitores ingressaram em clubes do livro no último ano. O ecossistema gera impacto contínuo desde as novidades do mercado até a redescoberta de clássicos da literatura universal — a exemplo do resgate de Noites Brancas, de Dostoiévski, que retornou às listas de mais vendidos no país.

"O BookTok provou ser parte definitiva da democratização da leitura no Brasil. Transformamos a navegação pelo feed no maior clube do livro do país, onde a inspiração digital vira ação real", conclui Rodrigues.