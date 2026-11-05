Presidente do Paraguai renuncia após crise do Banco Ueno

O presidente do Paraguai, Santiango Peña, renunciou seu cargo nesta quinta-feira, 5. O mandatário enfrenta uma crise bancária, associada ao Banco Ueno. O Congresso do país já analisava seu impeachment.

"Me dirijo a vocês em um dos momentos mais difíceis de minha vida", afirmou Peña em vídeo publicado na rede social X. "Tomei a decisão de apresentar minha renúncia à Presidência da República. O faço pensando na estabilidade de nosso país, na paz social e na necessidade de preservar nossas instituições democráticas."

Sobre a crise bancária no país, o conservador do Partido Colorado afirmou: "Quero pedir desculpas ao povo se em algum momento falhei. Nunca foi minha intenção fraudar a confiança que depositaram em mim."

A instabilidade começou após o banco digital Ueno fechar as portas e deixar milhares de clientes sem acesso às suas poupanças. "Hoje minha prioridade é apenas uma: a tranquilidade dos paraguaios que confiaram suas poupanças ao nosso sistema financeiro. Por trás de cada depósito há anos de esforço, sacrifício e projetos familiares. Meu maior desejo é que se garanta a devolução desses recursos", disse Penã.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Matéria em atualização