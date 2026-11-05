Vai escolher a faculdade? Até você se formar, 39% das habilidades de hoje podem mudar

Até 2030, 39% das habilidades que os profissionais usam hoje devem ser transformadas ou ficar desatualizadas. A projeção é do Relatório sobre o Futuro do Trabalho 2025, do Fórum Econômico Mundial, feito com mais de 1.000 grandes empregadores de 55 economias, que somam mais de 14 milhões de trabalhadores.

Para quem está no ensino médio, a data pesa mais. Um estudante que começa um curso de quatro anos em 2027 se forma no fim de 2030, exatamente no horizonte da projeção.

É sobre essa escolha que trata o próximo NextGen Talk, encontro da Escola de Negócios Saint Paul marcado para 10 de novembro, terça-feira, a partir das 17h, no campus da Consolação, em São Paulo. A edição reúne jovens e profissionais para discutir oportunidades, riscos e o impacto da inteligência artificial nos negócios.

O que sobe e o que continua no topo

Na lista das competências que mais crescem até 2030, IA e big data aparecem em primeiro lugar. Em seguida vêm redes e cibersegurança e o letramento tecnológico.

A competência mais procurada hoje, porém, continua outra. O pensamento analítico é considerado essencial por 7 em cada 10 empresas ouvidas pelo Fórum Econômico Mundial. Criatividade, resiliência, flexibilidade e curiosidade também devem ganhar importância até o fim da década.

A lista mistura ferramenta e repertório. Para quem escolhe um curso, a pergunta deixa de ser só qual tecnologia aprender e passa a ser como combiná-la com a capacidade de analisar um problema.

170 milhões de vagas novas, 92 milhões a menos

O relatório também projeta o tamanho da mudança. Até 2030, devem surgir 170 milhões de empregos, o equivalente a 14% do total atual. Outros 92 milhões devem desaparecer, cerca de 8% das vagas de hoje.

O saldo é positivo, de 78 milhões de postos. Ainda assim, parte do mercado que vai receber quem entra na faculdade agora está sendo criada neste momento.

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Uma conversa antes da escolha do curso

O NextGen Talk faz parte do NextGen Program, iniciativa pré-faculdade da Saint Paul voltada a jovens de 15 a 18 anos. A proposta é aproximar quem ainda vai decidir a carreira de quem já trabalha com o tema em debate.

O ciclo já levou ao palco nomes como Pedro Valente, CEO da EXAME, a influenciadora Camila Coutinho e o DJ Mochakk, para falar de carreira. Em agosto, Mansueto Almeida e Lorena Laudares, do BTG Pactual, trataram de economia. Agora, o assunto é a inteligência artificial nos negócios.

Data: 10 de novembro, terça-feira

10 de novembro, terça-feira Horário: a partir das 17h

a partir das 17h Local: Campus Saint Paul, Rua da Consolação, 1601, Consolação, São Paulo

Campus Saint Paul, Rua da Consolação, 1601, Consolação, São Paulo Público: jovens do ensino médio e recém-formados

jovens do ensino médio e recém-formados Vagas: limitadas

Quero participar do NextGen Talk

O curso dura quatro anos. O mercado não espera a formatura para mudar.

O que é o NextGen Talk?

É um encontro da Escola de Negócios Saint Paul que aproxima jovens de profissionais do mercado. Faz parte do NextGen Program, iniciativa pré-faculdade voltada a estudantes de 15 a 18 anos.

Qual é o tema da edição de 10 de novembro?

Negócios e inteligência artificial: as oportunidades, os riscos e o impacto da tecnologia nas empresas e nas carreiras.

Quando e onde acontece o NextGen Talk?

Em 10 de novembro, terça-feira, a partir das 17h, no campus da Saint Paul, na Rua da Consolação, 1601, em São Paulo.

Quem pode participar?

A edição é voltada a jovens do ensino médio e recém-formados.

Quem já participou das edições anteriores?

Pedro Valente, CEO da EXAME, Camila Coutinho, o DJ Mochakk e, em agosto, os economistas Mansueto Almeida e Lorena Laudares, do BTG Pactual.

Como se inscrever?

Pela página do evento. As vagas são limitadas.