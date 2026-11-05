Quem é Santiago Peña, presidente do Paraguai que renunciou após crise do Banco Ueno

Em meio à crise provocada pelo caso do Banco Ueno, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, renunciou ao cargo nesta quinta-feira, 5. A decisão veio enquanto tramitava na Câmara dos Deputados um processo de impeachment contra o político.

O escândalo ganhou força depois que o Banco Central do Paraguai (BCP) ordenou a resolução do Banco Ueno e deixou milhares de clientes sem acesso à conta e ao dinheiro. Na sequência, o Ministério Público passou a agir, e executivos da instituição foram acusados e presos.

Economista e político de carreira

Santiago Peña Palacios nasceu em Assunção, em 16 de novembro de 1978, e tem 47 anos. Economista, foi o 56º presidente do Paraguai, cargo que ocupou desde 2023. Antes, integrou o Conselho de Administração do Banco Central do Paraguai e foi ministro da Fazenda, no governo de Horacio Cartes.

Na vida acadêmica, deu aulas de economia na Universidade Católica de Assunção. Em 2004, foi professor adjunto de teoria financeira e, no ano seguinte, passou a lecionar política econômica. Também publicou trabalhos de pesquisa sobre política monetária e finanças. Em 2009, integrou uma equipe do Fundo Monetário Internacional (FMI), onde dirigiu a ligação do órgão com a África.

Trajetória de Peña

Peña foi filiado ao Partido Liberal Radical Autêntico de 1996 a 2016, quando migrou para o Partido Colorado. Em 2018, disputou as primárias presidenciais da legenda e perdeu para Mario Abdo Benítez, que acabou eleito presidente naquele ano.

Depois da derrota, foi eleito, em março de 2018, para o conselho do Banco Amambay. A instituição fazia parte do Cartes Group, pertencente ao ex-presidente Horacio Cartes. Peña também integrou o conselho do Banco Central do Paraguai.

Na segunda tentativa de chegar à Presidência, Peña foi eleito em abril de 2023 e sucedeu Abdo Benítez, também do Partido Colorado. Ele derrotou Efraín Alegre. À época, acreditava-se que a popularidade do partido estaria em baixa, por causa da desaceleração da economia e de acusações de corrupção.

Em maio de 2017, porém, havia se declarado favorável ao casamento igualitário e dito estar aberto a que o tema do aborto “fosse discutido em um ambiente sincero e sem preconceitos”. Pouco depois, recuou da posição, após críticas de setores conservadores.

Peña foi pai aos 17 anos, ainda na escola. É casado com Leticia Ocampo, com quem tem outro filho.

Santiago Peña é de direita ou esquerda?

Santiago Peña, do Partido Colorado, é de direita.