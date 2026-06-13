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Fase de grupos copa 2026

A invasão verde e amarela: torcida brasileira transforma Times Square em festa

Centenas de torcedores ocuparam um dos principais cartões-postais de Nova York com samba, bandeiras e expectativa pelo duelo contra Marrocos

Verde e amarelo no coração de Manhattan: brasileiros levaram samba e futebol para Nova York (X/Reprodução)

Verde e amarelo no coração de Manhattan: brasileiros levaram samba e futebol para Nova York (X/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de junho de 2026 às 12h06.

A menos de um dia do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a Times Square ganhou novas cores e virou um grande ponto de concentração de torcedores brasileiros em Nova York.

Centenas de fãs da Seleção ocuparam o centro de Manhattan na sexta-feira, 12, e neste sábado 13, criando uma celebração espontânea com samba, pagode, altinha e muita ansiedade pelo confronto contra Marrocos, marcado para este sábado no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Durante algumas horas, o cenário mais famoso de Nova York ganhou ares de Rio de Janeiro.

Times Square vira ponto de encontro verde e amarelo

Com camisas da Seleção, bandeiras e acessórios em verde e amarelo, os torcedores se espalharam pelas ruas próximas aos telões da Times Square e transformaram o local em um encontro informal para quem viajou aos Estados Unidos para acompanhar o Mundial.

A mobilização não tinha uma agenda oficial, mas rapidamente cresceu e virou uma festa.

No meio da multidão, rodas de samba e pagode começaram a surgir naturalmente. Um dos momentos que chamou atenção foi quando torcedores da Escócia se juntaram aos brasileiros para cantar e comemorar.

A tradicional altinha também fez parte da celebração.

Brasileiros e marroquinos trocaram provocações em tom amistoso e até participaram juntos de rodas de embaixadinhas, em um clima de confraternização antes do duelo entre as seleções.

A cena atraiu olhares de turistas e moradores que passavam pela região e acabaram entrando na festa.

Festa atravessa as fronteiras do Brasil

A movimentação também chamou atenção fora das redes sociais brasileiras.

A ocupação verde e amarela da Times Square foi registrada por veículos internacionais. O tabloide britânico The Sun publicou vídeos da celebração e destacou a quantidade de torcedores reunidos no local.

As imagens exibiam multidões cantando, pulando e carregando até bonecos gigantes de Vinícius Júnior e do narrador Galvão Bueno.

"As cenas são absolutamente incríveis", afirmou o jornal inglês ao compartilhar os registros.

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