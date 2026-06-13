A invasão verde e amarela: torcida brasileira transforma Times Square em festa

A menos de um dia do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a Times Square ganhou novas cores e virou um grande ponto de concentração de torcedores brasileiros em Nova York.

Centenas de fãs da Seleção ocuparam o centro de Manhattan na sexta-feira, 12, e neste sábado 13, criando uma celebração espontânea com samba, pagode, altinha e muita ansiedade pelo confronto contra Marrocos, marcado para este sábado no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Durante algumas horas, o cenário mais famoso de Nova York ganhou ares de Rio de Janeiro.

This is Times Square in New York !Thousands of Brazilian fans have taken over the heart of NYC. Incredible atmosphere 🇧🇷 #Brasil #WorldCup pic.twitter.com/M5zRYSW2pf — The Final Whistle (@Rufus_45) June 13, 2026

Times Square vira ponto de encontro verde e amarelo

Com camisas da Seleção, bandeiras e acessórios em verde e amarelo, os torcedores se espalharam pelas ruas próximas aos telões da Times Square e transformaram o local em um encontro informal para quem viajou aos Estados Unidos para acompanhar o Mundial.

A mobilização não tinha uma agenda oficial, mas rapidamente cresceu e virou uma festa.

No meio da multidão, rodas de samba e pagode começaram a surgir naturalmente. Um dos momentos que chamou atenção foi quando torcedores da Escócia se juntaram aos brasileiros para cantar e comemorar.

A tradicional altinha também fez parte da celebração.

BRAZIL FANS HAVE NYC LOOKING LIKE RIO DE JANEIRO 🇧🇷

pic.twitter.com/bV8W5DdC9B — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 13, 2026

Brasileiros e marroquinos trocaram provocações em tom amistoso e até participaram juntos de rodas de embaixadinhas, em um clima de confraternização antes do duelo entre as seleções.

A cena atraiu olhares de turistas e moradores que passavam pela região e acabaram entrando na festa.

Festa atravessa as fronteiras do Brasil

A movimentação também chamou atenção fora das redes sociais brasileiras.

A ocupação verde e amarela da Times Square foi registrada por veículos internacionais. O tabloide britânico The Sun publicou vídeos da celebração e destacou a quantidade de torcedores reunidos no local.

As imagens exibiam multidões cantando, pulando e carregando até bonecos gigantes de Vinícius Júnior e do narrador Galvão Bueno.

"As cenas são absolutamente incríveis", afirmou o jornal inglês ao compartilhar os registros.