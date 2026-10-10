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Terremoto no Panamá deixa 27 feridos, 300 evacuados e danos em escolas e hospitais

Abalo atingiu nove províncias, danificou 142 residências e 188 centros escolares e não deixou mortos nem desaparecidos, segundo autoridades

Cerca de 300 moradores de uma comunidade costeira foram levados para uma área mais elevada após o aumento do nível do mar (EFE)

Cerca de 300 moradores de uma comunidade costeira foram levados para uma área mais elevada após o aumento do nível do mar (EFE)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 13h05.

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RESUMO ＋

O terremoto de magnitude 7,7 que atingiu o Panamá na sexta-feira deixou 27 feridos leves, cerca de 300 evacuados e mais de 400 edificações afetadas, segundo o balanço das autoridades panamenhas. Não houve mortes nem desaparecidos. O Sistema Nacional de Proteção Civil (Sinaproc) informou danos em nove províncias, com impactos em casas, escolas, hospitais, pontes, estradas e prédios públicos.

O terremoto de magnitude 7,7 que atingiu o Panamá na sexta-feira deixou ao menos 27 pessoas com ferimentos leves, cerca de 300 evacuados e mais de 400 edificações afetadas, segundo o balanço mais recente das autoridades panamenhas. Não há registro de mortes ou desaparecidos.

De acordo com o Sistema Nacional de Proteção Civil, o Sinaproc, os danos atingiram residências, escolas, hospitais, igrejas, prédios governamentais, pontes e estradas em diferentes regiões do país.

O epicentro do terremoto ficou próximo à cidade de Tonosí, no sudoeste do Panamá. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS na sigla em inglês, estimou a magnitude em 7,7. Já o Instituto de Geociências do Panamá calculou magnitude de 7,5.

Mais de 100 réplicas foram registradas depois do tremor.

Segundo o levantamento das autoridades, nove províncias tiveram algum tipo de impacto. Foram afetadas 142 casas, quatro edifícios residenciais, 188 centros escolares, 20 instalações de saúde, 26 prédios governamentais, 13 igrejas, sete hotéis e nove pontes, além de diferentes trechos de rodovias e estações de tratamento de água.

Cerca de 300 pessoas são retiradas de área costeira

Em Los Santos, província onde fica Tonosí, foram registrados danos parciais em 14 residências e cinco hotéis.

Seis pessoas tiveram ferimentos leves. Quatro hospitais, 22 centros educacionais, duas igrejas e 18 prédios governamentais também foram afetados.

Cerca de 300 moradores de uma comunidade costeira foram levados para uma área mais elevada depois de uma elevação no nível do mar.

Cinco comunidades da província permanecem incomunicáveis devido a danos em pontes e estradas e a deslizamentos de terra.

Torre de catedral desaba em Penonomé

Coclé também aparece entre as regiões mais afetadas. Na província, onde está localizada a cidade de Penonomé, o balanço preliminar registra 50 residências atingidas e 17 pessoas com ferimentos leves.

Dois hotéis tiveram danos considerados significativos, enquanto dois hospitais registraram danos menores. Duas escolas, duas igrejas e quatro prédios governamentais também foram afetados. Oito famílias foram encaminhadas para um abrigo.

Uma das duas torres da catedral de San Juan Bautista de Penonomé desabou durante o terremoto. No momento da queda, sacerdotes e o bispo de Penonomé, Edgardo Cedeño, participavam de uma reunião no local.

Também em Coclé, uma das laterais do prédio do governo provincial desabou completamente, deixando escritórios expostos. A outra parte da construção apresentou rachaduras.

Tremor é sentido na Cidade do Panamá

Na Cidade do Panamá, o terremoto foi sentido com intensidade.

A capital concentra diversos edifícios altos, nos quais a percepção dos abalos pode ser maior. Após o tremor, moradores deixaram prédios e ocuparam as ruas diante do temor de possíveis desabamentos.

Até o último balanço divulgado pelas autoridades, não havia registro de vítimas fatais ou de pessoas desaparecidas.

'Perguntas frequentes'

Quantas pessoas ficaram feridas no terremoto do Panamá? ＋

Ao menos 27 pessoas tiveram ferimentos leves, segundo o balanço mais recente das autoridades panamenhas. Não houve registro de mortes ou desaparecidos, e cerca de 300 pessoas foram evacuadas.

Qual foi a magnitude e onde ocorreu o terremoto no Panamá? ＋

O epicentro ficou perto de Tonosí, no sudoeste do Panamá. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou magnitude de 7,7, enquanto o Instituto de Geociências do Panamá calculou 7,5.

Quantas edificações foram afetadas pelo terremoto? ＋

Mais de 400 edificações foram afetadas em nove províncias, segundo as autoridades. O balanço inclui 142 casas, quatro edifícios residenciais, 188 escolas, 20 instalações de saúde, 26 prédios governamentais, 13 igrejas, sete hotéis e nove pontes.

Por que cerca de 300 pessoas foram evacuadas em Los Santos? ＋

Cerca de 300 moradores de uma comunidade costeira foram levados para uma área mais elevada após o aumento do nível do mar. Cinco comunidades de Los Santos permanecem incomunicáveis devido a danos em pontes e estradas e a deslizamentos de terra.

Quais foram os danos em Penonomé? ＋

Uma torre da catedral de San Juan Bautista de Penonomé e uma lateral do prédio do governo provincial desabaram. Segundo o balanço preliminar, a província de Coclé também registrou 50 residências afetadas e 17 feridos leves.

Quantas réplicas ocorreram após o terremoto? ＋

Mais de 100 réplicas foram registradas depois do tremor principal. Na Cidade do Panamá, moradores deixaram edifícios altos e ocuparam as ruas por temor de possíveis desabamentos.

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