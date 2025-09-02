Mundo

Terremoto no Afeganistão: número de mortos sobe para mais de 1.400

Segundo porta-voz do governo, mais de 5.000 casas foram destruídas e 3.124 ficaram feridas apenas na província de Kunar

Terremoto no Afeganistão: tremor de magnitude 6,0 deixou milhares de mortos e feridos no leste do país. (Wakil Kohsar/AFP)

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 08h48.

Sobe para mais 1.400 o número de mortos durante o terremoto de 6 graus de magnitude que afetou o leste do Afeganistão no fim de semana, segundo um balanço atualizado nesta terça-feira, 2, pelo governo talibã.

O porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, informou em um comunicado que 1.411 pessoas morreram e 3.124 ficaram feridas apenas na província de Kunar, a mais afetada. Além disso, ele afirmou que mais de 5.000 casas foram destruídas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a terra começa a tremer. O terremoto ocorreu pouco antes da meia-noite de domingo, 31, afetando cidades como Cabul e sendo sentido até Islamabad, capital do Paquistão. As províncias mais afetadas foram Nangarhar e Kunar, regiões montanhosas próximas à fronteira com o Paquistão.

Moradores relataram que prédios balançaram por vários segundos e que muitas casas desabaram com famílias ainda dormindo.

Resgate enfrenta dificuldades no acesso às áreas atingidas

Equipes de resgate foram enviadas a diversos distritos, mas o difícil acesso às áreas afetadas tem dificultado as operações. O Talibã informou que helicópteros estão sendo usados para transportar os feridos ao Aeroporto de Nangarhar, de onde são levados de ambulância para hospitais regionais.

O governo declarou que todas as autoridades civis e militares estão mobilizadas na resposta à tragédia.

O Afeganistão tem um histórico trágico de terremotos letais. Em outubro de 2023, um tremor de magnitude 6,3 matou mais de 2.000 pessoas na província de Herat, no oeste do país.

*Com informações do O Globo e AFP

