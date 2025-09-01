Terremoto no Afeganistão deixa mais de 800 mortos e 2.700 feridos

Um terremoto de magnitude 6 no Afeganistão deixou mais de 800 mortos e cerca de 2.700 feridos nesta segunda-feira, 1º, disseram autoridades afegãs à agência de notícias AFP. O terremoto é um dos piores e mortais da história do país desde junho de 2022, quando tremores de magnitude 6,1 mataram ao menos mil pessoas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS,na singla em inglês) localizou o epicentro do principal terremoto a 27 quilômetros a leste da província de Nangarhar, próximo à fronteira com o Paquistão, a uma profundidade de 8 quilômetros.

O tremor inicial, registrado às 23h47 no horário local de domingo, 31, foi seguido por pelo menos dois abalos secundários de magnitude 5,2, além de outros de menor intensidade.

*Mais informações em instantes