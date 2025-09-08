Mundo

Terremoto de magnitude 5,2 atinge ilha na Grécia, próxima de Atenas

Abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de cerca de 11 quilômetros e teve seu epicentro a cerca de 64 quilômetros a sudeste da capital grega

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 19h14.

Última atualização em 8 de setembro de 2025 às 19h25.

Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu o noroeste de Nea Styr, uma cidade costeira na ilha de Eubeia, na Grécia, informou o Serviço Geológico dos EUA.

O abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de cerca de 11 quilômetros e teve seu epicentro a cerca de 64 quilômetros a sudeste de Atenas, onde tremores foram sentidos. Não houve relatos de danos ou feridos imediatos, segundo o site Newsweek.

Um oficial do corpo de bombeiros disse à agência Reuters que não houve pedidos de ajuda até o momento. "Nossas forças estão verificando possíveis danos", disse o oficial.

O presidente da Organização de Planejamento e Proteção contra Terremotos da Grécia, Efthimis Lekkas, disse aos jornais locais que, embora a ilha não seja conhecida por terremotos fortes, as autoridaes estão avaliando todos os registros dos tremores "para obter informações e estimativas mais precisas".

"Enviamos veículos para o leste da Ática e para o sul de Eubeia", disse o Ministro da Proteção Civil, Yiannis Kefalogiannis. Eubeia é a segunda maior ilha da Grécia, tanto em área quanto em população.

