Terremoto de magnitude 3,9 atinge o norte da Venezuela e provoca evacuações e pânico

Um terremoto de magnitude 3,9 atingiu áreas do norte da Venezuela nesta sexta-feira, 10. Até o momento, não há registros de vítimas ou danos materiais, de acordo com a Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas (Funvisis).

Segundo a Funvisis, o abalo sísmico ocorreu às 10h53, no horário local (11h53, em Brasília), com profundidade de 5,5 quilômetros. O epicentro foi localizado a 10 quilômetros a nordeste de Naiguatá, no estado de La Guaira, região que também foi a mais afetada pelos terremotos registrados em 24 de junho.

A Agência EFE constatou que, após o tremor, dezenas de pessoas deixaram edifícios comerciais em Caracas como medida de precaução.

Relatos publicados nas redes sociais indicam que prédios foram evacuados em bairros como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela e Chacao, na capital venezuelana.

Como protocolo de segurança, administradores dos edifícios orientaram os ocupantes a deixar as estruturas e permanecer por um período nas áreas externas.

Funcionária de uma torre financeira em Altamira, na zona leste de Caracas, Génesis Palma afirmou à Agência EFE que ela e os colegas sentiram o tremor e iniciaram a descida pelas escadas. Durante a evacuação, perceberam um novo abalo, que ainda não havia sido informado oficialmente pelas autoridades.

Palma relatou que os colegas se ajudaram mutuamente para conseguir sair do prédio.

"Viemos para cá (praça Altamira) porque, como você pode ver, a nossa torre não está em condições muito bonitas, e a do lado muito menos", acrescentou.

Ela também lembrou que o edifício onde trabalha apresentou danos superficiais após os terremotos ocorridos 16 dias antes. Depois do novo tremor, os funcionários optaram por recolher seus pertences pessoais e retornar para casa.

O balanço oficial divulgado nesta quinta-feira aponta que os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, registrados em 24 de junho, deixaram pelo menos 3.889 mortos e 16.740 feridos.

Os dados também mostram que 17.907 pessoas permanecem desabrigadas. O número de resgatados segue em 6.462 desde a última quinta-feira.

O duplo terremoto registrado na Venezuela é considerado o mais letal enfrentado pelo país no último século.