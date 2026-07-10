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Lula conversa por telefone com presidente da Venezuela e promete ajuda na recontrução do país

Em telefonema com Delcy Rodríguez, presidente afirmou que o Brasil seguirá apoiando a população venezuelana

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de julho de 2026 às 19h15.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil seguirá prestando apoio à Venezuela após os terremotos que atingiram o país. A manifestação ocorreu durante uma conversa por telefone com Delcy Rodríguez, atual mandatária venezuelana, nesta sexta-feira, 10.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), o diálogo tratou dos impactos causados pelos tremores, com foco nas vítimas e nos prejuízos materiais registrados.

“Ao reiterar a solidariedade do povo e do governo brasileiros, o presidente Lula reafirmou a disposição do Brasil de continuar contribuindo para os esforços de reconstrução e para apoiar a população venezuelana neste momento de adversidade”, disse um trecho do comunicado.

O governo federal informou que já enviou 210 toneladas de ajuda humanitária ao território venezuelano. A carga reúne alimentos, suprimentos médicos e produtos de higiene.

O Brasil também mobilizou mais de 80 profissionais especializados em busca e resgate, que atuaram em conjunto com equipes internacionais. A operação integrou a força-tarefa coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Venezuela.

Conforme os dados mais recentes divulgados pelo governo venezuelano, os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 provocaram 3.889 mil mortes. O balanço oficial também aponta mais de 16,7 mil feridos e 17.907 mil pessoas desabrigadas.

Levantamento da ONU estima que os prejuízos à infraestrutura provocados pelos tremores somam cerca de US$ 37 bilhões, o equivalente a aproximadamente R$ 191 bilhões.

Veja a íntegra do comunicado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, no início da tarde desta sexta-feira, 10 de julho, com a presidenta designada da Venezuela, Delcy Rodríguez.

Durante a conversa, os dois líderes trataram das perdas humanas e materiais provocadas
pelos graves terremotos ocorridos em 24 de junho. A presidenta Delcy agradeceu a ajuda
humanitária enviada pelo Brasil e informou que as buscas pelas vítimas seguem em
curso, bem como as ações de assistência à população afetada.

A mandatária venezuelana destacou ainda que seu governo se prepara para a difícil tarefa
de reconstrução das áreas atingidas, com especial atenção à construção de moradias
para as milhares de famílias que ficaram desabrigadas.

Ao reiterar a solidariedade do povo e do governo brasileiros, o presidente Lula reafirmou a
disposição do Brasil de continuar contribuindo para os esforços de reconstrução e para
apoiar a população venezuelana neste momento de adversidade.

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

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