Tolima x Coquimbo Unido: horário, onde assistir e cenário do jogo

Players of Botafogo celebrate winning the Copa Libertadores Final against Atletico Mineiro at Estadio Mas Monumental, on November 30. (Photo by Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images) ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de abril de 2026 às 05h00.
Tolima e Coquimbo Unido se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 23h (de Brasília), no estádio Manuel Murillo Toro, pela 3ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores.
O Tolima soma apenas um ponto em dois jogos, com um empate e uma derrota. A equipe marcou um gol e sofreu três, ocupando uma das últimas posições do grupo e precisando de recuperação para seguir na disputa.
O Coquimbo Unido também soma quatro pontos, com uma vitória e um empate, além de três gols marcados e apenas um sofrido. A equipe chilena aparece entre os primeiros colocados e busca pontuar fora de casa para se manter bem posicionada.
A partida será transmitida pelo Disney+.
O confronto acontece às 23h (de Brasília).