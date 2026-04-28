Tolima x Coquimbo Unido: horário, onde assistir e cenário do jogo

Tolima e Coquimbo Unido se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 23h (de Brasília), no estádio Manuel Murillo Toro, pela 3ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores.

Como chega o Tolima

O Tolima soma apenas um ponto em dois jogos, com um empate e uma derrota. A equipe marcou um gol e sofreu três, ocupando uma das últimas posições do grupo e precisando de recuperação para seguir na disputa.

Coquimbo Unido tenta se manter na parte de cima

O Coquimbo Unido também soma quatro pontos, com uma vitória e um empate, além de três gols marcados e apenas um sofrido. A equipe chilena aparece entre os primeiros colocados e busca pontuar fora de casa para se manter bem posicionada.

Onde assistir Tolima x Coquimbo Unido ao vivo?

A partida será transmitida pelo Disney+.

Que horas é o jogo hoje?

O confronto acontece às 23h (de Brasília).