Keir Starmer deixa o governo e diz que missão foi cumprida

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, apresentou nesta segunda-feira sua renúncia ao cargo após perder o apoio da bancada do Partido Trabalhista.

Antes de seguir para o Palácio de Buckingham, onde formalizou o pedido de demissão ao rei Charles III, o premiê afirmou que deixa o governo com a sensação de missão cumprida.

Em pronunciamento em frente à residência oficial de Downing Street, cercado por ministros e integrantes de sua equipe, Starmer disse que governar o país nos últimos dois anos foi "o privilégio" de sua vida.

"O trabalho foi concluído", afirmou o líder trabalhista, acrescentando que deixa um Reino Unido "mais forte e mais justo" do que quando assumiu o cargo após vencer as eleições gerais.

Starmer destaca economia e serviços públicos

Durante o discurso de despedida, Starmer citou os principais resultados de sua gestão. Segundo ele, a economia britânica saiu fortalecida, os serviços públicos melhoraram, houve redução da pobreza infantil e a imigração apresentou queda.

O agora ex-primeiro-ministro também afirmou que o Reino Unido recuperou prestígio no cenário internacional ao longo de seu mandato.

Apesar do balanço positivo, Starmer reconheceu que o país continuará enfrentando desafios em um cenário internacional marcado por instabilidade.

Segundo ele, adversários do Reino Unido continuarão tentando dividir as democracias ocidentais por meio de ataques aos seus valores. O ex-premiê também reiterou o apoio britânico à Ucrânia diante da invasão promovida pela Rússia.

Andy Burnham assume o comando do governo

Ao encerrar o pronunciamento, Starmer afirmou deixar o cargo "com dignidade, um sorriso no rosto e orgulho por tudo o que foi alcançado". Após ser aplaudido por funcionários de Downing Street, ele embarcou no carro oficial rumo ao Palácio de Buckingham para entregar formalmente sua renúncia ao chefe de Estado.

Starmer havia anunciado sua saída em 22 de junho, depois de perder o respaldo de parlamentares do Partido Trabalhista.

Seu sucessor será Andy Burnham, oficializado na última sexta-feira como novo líder da legenda após receber amplo apoio da bancada, o que dispensou a realização de uma eleição interna.

Nas últimas palavras como primeiro-ministro, Starmer desejou sucesso ao sucessor e afirmou que Burnham contará com seu "total apoio".

*Com EFE