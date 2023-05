Tempestade de vento e poeira nos EUA provoca acidentes com vários mortos

Uma tempestade de vento no centro-sul do Estado americano de Illinois levantou nuvens de poeira nesta segunda-feira, 1º, causando vários acidentes, engavetamentos e "múltiplas fatalidades" na rodovia Interestadual 55, informou a polícia local.

Os acidentes ocorreram no fim da manhã e envolveram de 40 a 60 carros de passageiros e vários tratores, dois dos quais pegaram fogo, disse o major da polícia do Estado de Illinois, Ryan Starrick. A rodovia foi fechada em ambas as direções no Condado de Montgomery, 120 quilômetros ao norte de St. Louis.

"A causa dos acidentes é explicada pelos ventos excessivos que levantaram terra dos campos agrícolas ao longo da rodovia, levando à visibilidade zero", disse Starrick em entrevista coletiva.

Tempestade de poeira nas estradas



Ele relatou que houve "múltiplas mortes", mas não deu um número exato, dizendo que ele seria divulgado no fim do dia. O major explicou que mais de 30 pessoas foram transportadas para hospitais com ferimentos após os acidentes, que ocorreram nas pistas sul e norte.

Starrick disse que essas tempestades de poeira ofuscantes já aconteceram antes nas estradas de Illinois "onde, infelizmente, tem ventos excessivamente fortes" que sopram o solo dos campos. Os agricultores estão atualmente ocupados com o plantio nos campos em Illinois e na região do Centro-Oeste. A rodovia ficará fechada até esta terça-feira.

"A visibilidade na área está baixa devido à poeira", disse a Polícia do Estado de Illinois anteriormente em um comunicado. "O tráfego é orientado a buscar rotas alternativas". O Auburn Travel Centre em Divernon foi estabelecido como um ponto de reunificação para os viajantes.